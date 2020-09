Inges huis lijkt wel een museum: ‘Ik koop liever goede oude dingen dan nieuwe rotzooi’

,,Alles lijkt tegenwoordig wel gemaakt om weg te gooien”, vindt Inge Kooijman. Ze zit op een vintage stoeltje in haar keuken aan de houten tafel die ze ooit via Marktplaats heeft gevonden. ,,De eigenaren vertelden dat de tafel nog in Indië is geweest. Hij kan drie keer worden uitgeschoven, zodat we er met veertien mensen aan kunnen zitten.”