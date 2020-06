In dit huisje willen wel 838 mensen wonen

Meer hypotheken met garantie afgesloten in eerste kwartaal

8 juni Het aantal nieuwe hypotheken dat met een Nationale Hypotheek Garantie (NHG) is afgesloten, is gestegen. In het eerste kwartaal werden er 12 procent meer afgesloten dan een jaar eerder. In totaal hebben 28.900 huishoudens in het eerste kwartaal van 2020 een hypotheek met NHG afgesloten.