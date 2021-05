In deze vijf gemeenten waren deze winter meeste schuurinbraken

KaartenInbrekers dringen minder vaak woningen binnen, maar weten in schuren en garages juist vaker een buit te veroveren. Tussen oktober 2020 en maart 2021 vonden er 6756 inbraken plaats. Dat is een stijging van 12 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder.

In de provincie Utrecht nam het aantal inbraken zelfs toe met 44,5 procent, zo blijkt uit nationale politiedata die vergelijkingssite Independer in kaart heeft gebracht.

In acht van de twaalf provincies nam afgelopen winter het aantal inbraken toe in schuren, garages en boxen. Naast het Utrechtse is ook het dievengilde in Overijssel (+40,7 procent) actiever geworden.

Minder woninginbraken, méér elektrische fietsen doelwit

Het is nog de vraag waar de stijging van het aantal schuurinbraken precies vandaan komt. De politie heeft daar zelf niet direct een verklaring voor. Mogelijk hebben inbrekers hun blik verlegd nu meer mensen thuis zijn en woninginbraken daardoor risicovoller zijn, vermoedt Eelko van Dijk, schade-expert bij Independer. Het aantal woninginbraken daalde met 20 procent afgelopen jaar.

,,Daarnaast verbaast het me ook niet omdat mensen tegenwoordig meer waardevolle spullen in hun schuur hebben staan”, aldus Van Dijk. ,,Zo zijn er steeds meer elektrische fietsen en zijn dure barbecues populair.” Afgelopen jaar werden 37 procent meer elektrische fietsen gestolen dan het jaar ervoor, 18.000 stuks in totaal meldde dagblad Trouw onlangs. Independer merkt op dat de politie elektrische fietsen niet apart registreert als het specifiek om schuurinbraken gaat, maar dat fietsen wel een hoofdmoot vormen in de gestolen goederen.

Ook experts van verzekeraar Interpolis, dat veel aandacht heeft voor inbraakpreventie als grootste leverancier van inboedelverzekeringen, wijzen op de aantrekkelijke buit in veel schuren. ,,Naast elektrische fietsen en barbecues staan er ook dure tuinsets in en natuurlijk gereedschap”, aldus een woordvoerder. ,,Hang en sluitwerk van schuren is bovendien van mindere kwaliteit dan bij woningen. Soms staan schuren zelfs wekenlang open, waardoor dieven hun slag kunnen slaan.”

Het vaakst werd ingebroken in Kerkrade. In deze Limburgse gemeente was de kans op een inbraak 343,3 procent groter dan gemiddeld. De top vijf gemeenten met het grootste risico op een inbraak in een schuur, box of garage is als volgt:

Meeste schuurinbraken

1. Kerkrade, Limburg (+343,3 procent)

2. Gennep, Limburg (+276,5 procent)

3. Gulpen-Wittem, Limburg (+243,6 procent)

4. Vlaardingen, Zuid-Holland (+200,1 procent)

5. Waddinxveen, Zuid-Holland (+191,4 procent)



Grote regionale verschillen

In absolute aantallen werden afgelopen winter het vaakst schuurinbraken gepleegd in Zuid-Holland. Tussen oktober 2020 en maart 2021 is 1.713 keer ingebroken in schuren, boxen en garages, wat neerkomt op 25,4 procent van alle inbraken in Nederland. Ook in Noord-Brabant (1.221) werden bovengemiddeld veel meldingen gedaan van inbraken in schuren.

Inbraak in een schuur of kelderbox op hetzelfde adres als je huis, is in principe gedekt via je inboedelverzekering. Er moet wel sprake zijn van inbraak en er moet aangifte zijn gedaan bij de politie. ,,Als de schuurdeur gewoon openstond, geldt de dekking niet.” zegt Eelko van Dijk. ,,Let ook op dat er andere regels gelden als de box zich niet op het adres van je huis bevindt. Dat moet je echt opgeven bij je verzekering.”

Bekijk hieronder hoe inbrekers te werk gaan.

