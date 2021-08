In deze buurt staan de goedkoopste koopwoningen van Nederland

Gemiddeld 160.000 euro voor woningen in de omgeving van de Rohofstraat, Nachtegaalstraat en Wondestraat is ruim 3,5 ton minder dan er voor koopwoningen in het buitengebied van Holten werd betaald. De gemiddelde verkoopprijs was hier 515.000 euro. Daarmee is het buitengebied van Holten de duurste ‘wijk’ van Twente. Maar, baas boven baas: 5,5 ton is nog altijd ruim acht ton minder dan wat optrekjes in het zuidelijke deel van Wassenaar kosten. Wassenaar-Zuid is met een gemiddelde verkoopprijs bijna 1,4 miljoen de duurste buurt van Nederland.