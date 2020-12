In de kerstboom leven wel 25.000 beestjes: 'Ze worden wakker als de boom binnen staat'

De Noorse entomoloog Bjarte Jordal legt in zijn onderzoek What lives in my Christmas tree? uit: ,,De insecten doen een winterslaap en zijn dan over het algemeen inactief. Maar ze worden wakker als de kerstboom binnen staat. Door de warmte en het licht, denken de beestjes dat de lente is begonnen. Zo komen ze tot leven.” Jordal kwam tot de conclusie dat er toch wel 25.000 beestjes in een kerstboom leven. Waarom jij die nooit hebt gezien? Veel van de beestjes zijn nauwelijks zichtbaar met het blote oog, en daarnaast verstoppen ze zich graag. Als we er echt achter willen komen wat er allemaal in onze boom leeft, moeten we volgens Jordal onze kerstboom eens uitschudden boven een wit laken.



Stichting Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD) informeert en adviseert over de preventie en bestrijding van plaagdieren. In hun magazine Dierplagen Informatie uit 2014 werd aandacht besteed aan zogenaamde ‘verrassingen onder de kerstboom’. Voorafgaand konden mensen monsters van beestjes insturen die ze aantroffen in huis, nadat ze een boom hadden aanschaft.