‘In botanische tuinen kun je veel inspiratie opdoen’

Minister zet invoering nieuw energiela­bel door: ‘Bedenk nu goed welke variant je wil’

1 december De politieke discussie over de invoering van een nieuw energielabel op 1 januari is nog niet voorbij, maar dat hij komt staat volgens minister Kajsa Ollongren van Wonen vast. Alleen deze maand is de goedkopere variant nog aan te vragen, al geeft die een minder goed beeld van de energieprestatie van je huis.