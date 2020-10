Hypotheekrentes flink omlaag ondanks corona

Dat blijkt uit cijfers van vergelijkingssite Rente.nl. De gemiddelde hypotheekrente voor 5 jaar ging bijvoorbeeld van 1,21 procent in augustus naar 1,15 procent in oktober. En de hypotheekrente voor 10 jaar ging in diezelfde periode van 1,33 procent naar 1,25 procent.

Het dalen van de hypotheekrentes lijkt vreemd in tijden van crisis, zegt Amanda Bulthuis, deskundige van Rente.nl. Banken zijn in economisch onzekere tijden immers meestal voorzichtiger met het verstrekken van hypotheken. Ook Roland Bieleveldt van ActueleRentestanden.nl noemt het uitzonderlijk dat de hypotheekrentes nog steeds dalen.



,,In tijden van crisis zou je verwachten dat geldverstrekkers juist hun hypotheekrente verhogen om een soort ‘risicopremie’ in te bouwen’’, zegt hij. Waarom? Omdat de kans op werkloosheid en financiële misère bij huiseigenaren toeneemt, waardoor problemen bij het betalen en het aflossen van de hypotheek kunnen ontstaan en dus het risico voor banken toeneemt.

Corona

Aan het begin van de crisis leken de rentes nog te stijgen, maar dat trok snel weer bij. Een verklaring hiervoor is dat mensen uit angst voor de rentestijging nog snel besloten een nieuwe hypotheek af te sluiten of een huidige over te sluiten, aldus Bulthuis. ,,Om zo toch nog te profiteren van de lage rente. Door de grote vraag naar hypotheken hielden banken deze zomer de hypotheekrentes gelijk en waren de stijgingen van korte duur.’’



De huidige situatie is uitzonderlijk, benadrukt Bieleveldt, omdat er nog steeds heel veel geld beschikbaar is. De overheid steekt bijvoorbeeld geld in ondernemers en hypotheekfondsen. ,,Er wordt momenteel zoveel geld in de markt gepompt, maar we weten niet of dat zo blijft, of dat er zelfs meer geld beschikbaar komt. Dat maakt het doen van voorspellingen bijna onmogelijk’’, zegt hij. Een effect is dat de concurrentie tussen banken groot blijft. En om aantrekkelijk te blijven, houden de banken de rentes liever laag.

Daarnaast is de huizenmarkt nog steeds op dreef. Tijdens de vorige crisis waren de huizenprijzen flink gedaald en nam het aantal huizen toe dat onder water stond. Dat is nogal een verschil met de huidige situatie; recent bleek nog dat de huizenprijzen in twintig jaar tijd nog nooit zo waren gestegen. ,,Het risico op het verkopen van je woning met verlies is daarom heel klein’’, zegt Bieleveldt. ,,Banken lopen daarom ook minder risico om geld te verliezen.’’

Toekomst

Of de hypotheekrentedalingen langer doorgaan, is volgens Bulthuis lastig te zeggen. ,,Het blijven economisch onzekere tijden. Zeker nu met de aangescherpte coronamaatregelen en wellicht zelfs een tweede lockdown, groeit het risico dat hypotheekverstrekkers toch wat voorzichtiger worden en de hypotheekrentes juist weer gaan verhogen.’’

Bron: Independer hypotheek berekenen tool Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Alles weten over huizen en hypotheken? Luister de podcast Onder de Pannen via alle podcast-apps of bekijk de afleveringen hieronder.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.