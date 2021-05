Hypotheekrente gaat na jaar van verlagingen nu mondjesmaat omhoog

Huizenkopers zullen nog nauwelijks iets merken van de verhogingen. ,,Gemiddeld gaat het om verhogingen van 0,01 procent, soms 0,04 procent voor bepaalde leningen”, zegt Marga Lankreijer-Kos, hypotheekexpert bij Independer. ,,Dat scheelt niet veel op de maximale leencapaciteit of de aanstaande maandlasten van huizenkopers. Maar of dat zo blijft, weten we natuurlijk niet.”

De meeste verhogingen zitten op 15 en 20 jaar met Nationale Hypotheek Garantie, voor huizen onder de 325.000 euro. Maar zelfs dan blijft de rente bij de meeste aanbieders onder de 1,5 procent. Een vaste renteperiode van 10 jaar komt uit rond de 1 procent. Van de grote geldverstrekkers hebben alleen Rabobank en ING nog niet verhoogd.

Kapitaalmarktrente gestegen

Sinds het begin van dit jaar is de kapitaalmarktrente met bijna een half procent gestegen. De hypotheekrente volgt normaal gesproken, omdat geldverstrekkers hun geld ook moeten ‘inkopen’. ,,Toch worden de verhogingen maar mondjesmaat doorgevoerd”, stelt Martin Hagedoorn van De Hypotheekshop. ,,Dat zegt mij dat de marges onder druk staan, maar dat de concurrentie zo groot is op de hypotheekmarkt, dat banken en andere geldverstrekkers niet meteen een hogere prijs voor hun hypotheek durven te vragen."

Van oudsher zijn mei en juni belangrijke hypotheekmaanden, als gevolg van goedbezochte openhuizendagen. ,,Hoewel de huizenmarkt is veranderd, geldt voor hypotheekverstrekkers nog altijd dat deze maanden belangrijk zijn. Er zijn simpelweg heel veel beleggers die geld willen verdienen aan de Nederlandse huizenmarkt. Door die concurrentie verwacht ik niet meteen grote veranderingen. Ook al omdat centrale banken de rente drukken om de economie aan de praat te krijgen.” Wel zou een mogelijk hogere inflatie voor een kentering in de rentestanden kunnen zorgen.

Huizenprijzen

De hypotheekrente is een belangrijke graadmeter voor de huizenprijzen. De absurde prijsstijgingen op de woningmarkt zijn niet enkel een teken van krapte, maar ook een gevolg van de grote leencapaciteit van huizenkopers. Als de rente laag is, kun je meer geld lenen voor dezelfde maandlasten. Aangezien het woningaanbod relatief laag is, zijn kopers ook bereid hogere leningen aan te gaan. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek en het Kadaster lagen de huizenprijzen in april maar liefst 11,3 procent hoger dan een jaar eerder. Vergeleken met het dal in juni 2013 waren de prijzen in maart 62 procent hoger.

,,Mijn belangrijkste advies zou zijn om nu niet in paniek te raken als je op zoek bent naar een huis of snel een hypotheek nodig hebt”, aldus Hagedoorn. ,,De aankoop van een huis is een te belangrijke beslissing om gehaast te maken. En waarschijnlijk is het ook niet nodig.”

