Hypotheek voor dertig jaar vast bereikt grens van 2 procent

Het is Reaal die deze mijlpaal voor z'n rekening neemt met de annuïteitenhypotheek genaamd Lekker Wonen, zo is te zien op Actuelerentestanden.nl. Het rentepercentage geldt alleen voor huizen die voor een Nationale Hypotheekgarantie (NHG) in aanmerking komen (tot 290.000 euro). Wil je het rentepercentage voor twintig jaar vastzetten? Dan is Robuust momenteel de goedkoopste met 1,68 procent. De ABN Amro-budgethypotheek zit met 1,14 procent bij tien jaar vast op het laagste niveau.

Negatieve rente

De lage rente op hypotheken heeft alles te maken met de negatieve rente die de Europese Centrale Bank (ECB) heeft bepaald. Banken moeten nu betalen om hun geld bij de ECB te stallen. Dat zorgt ook voor een lage spaarrente, bedoeld om mensen aan te sporen hun geld uit te geven en op die manier de Europese economie aan te jagen.

Hans André de la Porte van Vereniging Eigen Huis noemt de lage hypotheekrentes ongekend. Sinds begin augustus werden ze wekelijks met tienden tegelijk naar beneden bijgesteld. ,,Zo extreem heb ik de rentes nog nooit zien dalen”, zegt hij. ,,Al zitten de meeste hypotheken voor dertig jaar vast nog tegen de 3 procent, maar ook dat is erg laag. Ik raad huizenkopers aan kritisch te kijken naar de voorwaarden, want aan de hypotheken met de laagste rentepercentages kleven vaak wat nadelen. Het rentetarief kun je bijvoorbeeld niet altijd meenemen naar een volgend huis, of je kunt maar tot 10 procent boetevrij aflossen.”

Volledig scherm Het gemiddelde rentepercentage daalt dit jaar stevig, met name sinds begin augustus. (Annuïteiten) © Actuelerentestanden.nl

Een lager rentepercentage staat overigens niet garant voor een hogere hypotheek. Hoe minder rente je betaalt over een lening, hoe minder je kunt aftrekken van de belasting. Bij het bepalen van de hypotheeknormen, waar het Nibud het rijk jaarlijks over adviseert, hoort het hele financiële plaatje. En dus ook de hypotheekrenteaftrek.

De afgelopen tien jaar is de rente met enkele procentpunten gedaald. Als je in 2010 een huis hebt gekocht van 300.000 euro, betaal je 1800 euro bruto per maand (rente 6 procent). Als je nu een huis van 300.000 euro koopt, betaal je 1100 euro bruto per maand. Dat scheelt dus 700 euro qua maandlasten (zonder hypotheekaftrek). Voor dat maandbedrag heb je nu waarschijnlijk wel minder huis, want de huizenprijzen zijn in veel delen van het land stevig gestegen.