Huurstijging aan banden: óók in de vrije sector

Jongeren krijgen op hun 18de verjaardag boekje met tips over het vinden van een huis

2 november Vanaf deze week krijgt iedere jongere uit de Hoeksche Waard in de maand dat hij of zij 18 jaar wordt het boekje Op jezelf in de Hoeksche Waard opgestuurd van de gemeente. In dit boekje staan verschillende tips voor het vinden van een woning op het eiland.