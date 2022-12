Huurprijs van deel woningen in de vrije sector aan banden gelegd

Het kabinet verandert daarvoor de wet. Verhuurders die in de toekomst toch te hoge huren vragen, riskeren straks een boete die kan oplopen tot 80.000 euro per overtreding, aldus minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting). ,,De krapte op de woningmarkt is zó ongelooflijk groot, dat nu de hoofdprijs wordt betaald voor een huis dat dat niet waard is.’’

Nu gelden er alleen strengere regels voor woningen met een huurprijs tot maximaal 763 euro per maand. Aan de hand van een puntenstelsel waarbij bijvoorbeeld wordt gekeken naar de kwaliteit van de woning en de oppervlakte, mag slechts een maximumhuurprijs worden gevraagd. Het kabinet gaat die grens nu oprekken naar woningen met een huurprijs tot 1000 euro per maand. De Jonge hoopt dat zo meer mensen met een modaal salaris op termijn aan een betaalbare huurwoning kunnen worden geholpen.

Minder ver

De plannen gaan minder ver dan De Jonge had gewild. Eerder dit jaar liet hij nog onderzoeken of de grens kon worden opgetrokken naar een huurprijs van 1300 euro per maand. Ook had hij het liefst gezien dat de nieuwe regels ook zouden gaan gelden voor bestaande huurcontracten. Huurders zouden dan via de huurcommissie een lagere huur kunnen afdwingen als de huurprijs te hoog was volgens het puntensysteem.

Dat laatste bleek juridisch niet te kunnen. De nieuwe regels gaan alleen gelden voor nieuwe contracten. Als de nieuwe regels zijn ingegaan, zal een deel van de huidige dure huurhuizen pas goedkoper worden als de huidige huurders vertrekken. De nieuwe huurders hebben dan recht op lagere huur wanneer het huis (bijvoorbeeld omdat het te klein is) volgens het puntensysteem niet meer waard is dan 1000 euro. Gemeentes gaan daar op handhaven.

Dat die grens niet op 1300 euro is gelegd, komt doordat investeerders hebben aangegeven dan geen brood meer te zien in het bouwen van voldoende nieuwe huizen. Het kabinet wil dat er 900.000 woningen bij komen voor 2030. Een fors deel daarvan moet bestaan uit betaalbare huurhuizen.

Puntenstelsel

In het nieuwe puntenstelsel zijn straks 187 punten te verdelen. Nu loopt het systeem nog tot 141 punten. Hoe meer punten, hoe meer een verhuurder mag vragen voor een woning. Bij het maximale aantal punten mag dat 1000 euro per maand zijn. Al zegt De Jonge te verwachten dat tegen de tijd dat de wet is ingevoerd die maximale huurprijs door de inflatie op 1100 euro per maand ligt.

Een grote groep woningzoekenden verdient nu te veel voor sociale huur, maar te weinig om een koophuis te kunnen bemachtigen. Zij zijn aangewezen op een huurhuis in de vrije sector. Daar zijn de prijzen zo enorm gestegen, dat voor een huurprijs van 1000 euro per maand gemiddeld nog maar een huisje van 60 vierkante meter is te vinden, blijkt uit recente cijfers van Pararius.

