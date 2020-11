Huurhuizen werden in één jaar 10 procent duurder, maar plafond lijkt bereikt

De gemiddelde huurprijs van Nederlandse woningen is in een jaar tijd met 10 procent gestegen, naar 13 euro per vierkante meter. Dat blijkt uit cijfers van het derde kwartaal (juli, augustus en september) van de Nederlandse Vereniging van Makelaars en Vastgoed Management Nederland. Het plafond lijkt wel zo ongeveer bereikt.

Volgens NVM-voorzitter Onno Hoes is er veel beweging op de huurmarkt. Het aantal verhuurtransacties is bijvoorbeeld gestegen. In totaal werden ruim 9000 ‘kale’ huurtransacties geregistreerd en bijna 2500 huurtransacties van gestoffeerde en gemeubileerde woningen. Ook het aantal bezichtigingen en inschrijvingen is hoog, oftewel de markt is nog steeds krap, meent Hoes.

In de categorie gemeubileerde woningen valt op dat de huurverhogingen aan het afvlakken zijn op jaarbasis en voor de woningen in de steden geldt dat die op de meeste plekken zelfs de laatste maanden al aan het dalen zijn, zo becijferde verhuurplatform Pararius. Bijvoorbeeld in Eindhoven, waar de prijsdaling het grootst was. De gemiddelde prijs daalde naar 13,74 euro per vierkante meter per maand: -7,1 procent. Analyse is dat het komt door het vertrek van buitenlandse werknemers (expats) en het extra aanbod van huizen die tot voor kort aan toeristen werden aangeboden, onder meer via Airbnb.

Ook de cijfers in Amsterdam wijzen erop dat de markt verruimt: nieuwe huurders betaalden daar 22,09 euro per vierkante meter (-5,9 procent). In Utrecht was dat 17,47 euro (-2.9 procent) en in Den Haag 16 euro (-1,5 procent) per vierkante meter, in vergelijking met het kwartaal ervoor.

Rondetafelgesprek

De Woonbond maakt zich ondanks de stabiliserende of zelfs dalende prijzen ernstige zorgen over de betaalbaarheid van huurhuizen. Met name middeninkomens zijn de pineut. Ze verdienen te veel voor een sociale huurwoning (waar ook een tekort aan is) en door de krapte in de vrije huurmarkt zijn ze soms de helft van hun inkomen kwijt aan huur. Daarom pleit Woonbond-directeur Zeno Winkels er vandaag tijdens een rondetafelgesprek in de Tweede Kamer voor om de liberalisatiegrens op te trekken naar 1000 euro.

Nu is de liberalisatiegrens nog 737 euro. Dat wil zeggen dat huizen die dankzij hun woonoppervlakte, waarde en voorzieningen onder de 737 euro blijven, beschermd zijn van flinke huurverhogingen. Alles daarboven is ‘vrije sector’, waardoor verhuurders kunnen vragen wat ze willen. Vanwege de woningnood zijn huurders dan sneller geneigd ja te zeggen tegen maandbedragen van ver boven de 1000 euro. Ook wil de Woonbond dat de WOZ-waarde niet meer meetelt in het puntenstelsel. Minister Kajsa Ollongren van Wonen wil die invloed enkel verkleinen.

