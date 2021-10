Huurders zitten in het nauw: ‘Als je veilig in je koopwoning zit, merk je niet wat er aan de hand is’

Linda en Glenn doen beste bod, maar grijpen mis: ‘Drie zoons te druk voor de buurvrouw’

15 oktober Ze zegt ‘de drie leukste jongens van de wereld’ te hebben. Maar in de jacht op een koopwoning blijkt het tegen Linda Huijgen (36) en haar partner Glenn (40) te werken. Ze deden het beste bod, maar nadat de verkoper op een toegestuurde foto had gezien dat het echtpaar drie zoons had, kozen ze deze week voor een andere bieder. ,,Ze vonden drie zoons te druk voor de buurvrouw.’’