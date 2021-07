Huurcorporaties leden miljoenenschade door afspraken liftbouwers

Deze plant wil je niet in je tuin! Zo pakken ze in Zeist de duizend­knoop succesvol aan

20 juli En ja hoor, ook in Zeist is ’ie weer opgedoken. Die rottige plant met de naam Japanse duizendknoop. Maar natuuraannemer Ab Boer weet hoe hij hem vernietigt. En dat kun je in je eigen tuin ook maar beter doen, vindt hij. ,,Voor je het weet overwoekert hij alles.”