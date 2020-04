‘Huurbemiddelaars eten van twee walletjes en strijken ten onrechte tientallen miljoenen euro’s op’

De cijfers zijn volgens Frank Oostrum van Appeal gebaseerd op het aantal verhuisbewegingen in de vrije sector, het aandeel van huurbemiddelaars en een gemiddeld bedrag van 200 euro per verhuizing. Dat bedrag komt van toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM), die onlangs tegenover deze site ook al notie maakte van onterechte bemiddelingskosten die ‘nog steeds op grote schaal’ worden gerekend aan woningzoekers.

Makelaars mogen niet van twee walletjes eten: ze mogen niet kosten in rekening brengen aan de verhuurder én huurder. ,,Helaas is dit probleem er nog steeds”, zegt woordvoerder Saskia Bierling van de ACM. ,,Er blijken nog altijd makelaars te zijn die zich niet aan de wet houden. Dat is teleurstellend, want de regels gelden al sinds 2016.”

Appeal voegt zich bij de traditie van no cure no pay-bureaus (geen oplossing, geen betaling) die geld terugvorderen namens de mensen die bemiddelingskosten hebben betaald. Als tegenprestatie is 20 procent van het gevorderde bedrag voor het bureau. De huurders die zich bij Appeal hebben gemeld zijn samen goed voor een claimwaarde van meer dan 100.000 euro. De Woonbond, een ledenorganisatie die opkomt voor de belangen van huurders, snapt dat huurders dergelijke bureaus inzetten. ,,Als ze zelf proberen geld terug te vorderen, lukt dat vaak niet”, zegt Marcel Trip namens de Woonbond. ,,Wij zeggen tegen leden: let goed op met wie je in zee gaat, maar op zichzelf is er niks mis mee.”

De Woonbond werkt al geruime tijd samen met de Procedeerwinkel. ,,We merken dat veel bemiddelaars niet reageren op een brief waarmee de huurder de onterecht in rekening gebrachte kosten terugvordert. Ze hopen dat huurders het er dan bij laten zitten. Dat is toch anders als er een jurist aanklopt, waarvan veel bemiddelaars inmiddels ook weten dat die het gerust doorzetten tot een rechtszaak, mocht dat nodig zijn”, aldus Trip. Op de website van de Woonbond staat een check waarmee huurders kunnen kijken of ze hun kosten terug kunnen vorderen.

De Procedeerwinkel durft overigens niet direct mee te gaan in de berekening die uitkomt op ‘tientallen miljoenen euro's’ aan onterechte uitgaves van nieuwe huurders. ,,Volgens mij komt dat bedrag overeen met het tijdperk van vóór de nieuwe regelgeving. Een aantal jaar geleden werd vaak nog een volledige maand huur gevraagd als bemiddelingskosten”, zegt Max Darley van de Procedeerwinkel. ,,Inmiddels liggen de bedragen stukken lager en wordt het vaak anders genoemd. Dan spreekt een makelaar over bijvoorbeeld inschrijfkosten voor de website. We bekijken samen met de klant of hij een goede zaak heeft, wij nemen de kosten voor de rechtszaak op ons als we zeker weten dat het bedrag samen met die kosten zijn terug te vorderen.”

Volgens Bierling van de ACM ontstaan de praktijken vooral door de marktsituatie dat makelaars zich niet aan de regels houden. ,,Het is op dit moment ontzettend moeilijk om aan een huurwoning te komen. Woningzoekenden zijn vaak bereid de kosten te betalen, omdat ze dan in ieder geval een dak boven hun hoofd hebben.” De Autoriteit Consument & Markt houdt bedrijven die het nog steeds niet goed doen in de gaten. ,,Makelaars die na een waarschuwing hardnekkig doorgaan met het rekenen van bemiddelingskosten, kunnen we een dwangsom opleggen. Als ze dan nog niet luisteren, kunnen we een boete tot maximaal 900.000 euro opleggen.” Vorig jaar hebben enkele makelaars al zo’n dwangsom ontvangen.