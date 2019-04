Huizenprijzen opnieuw hoger: zie hier de ontwikkeling per provincie

Interactieve kaartDe huizenprijzen zijn in het eerste kwartaal van 2019 opnieuw gestegen. Dat blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau Statistiek verzamelde bij het Kadaster. Woningen waren in maart 7,7 procent duurder dan een jaar eerder. De gemiddelde huizenprijs ligt in maart weer net boven de 3 ton.

De iets lagere prijs in februari was slechts een dipje als je de lijn over een langere periode bekijkt. Al is het niet meer zo dat een woning standaard wordt overboden. De stijgende prijzen gingen dan ook gepaard met een daling van het aantal verkopen. Het aantal huizen dat in de eerste drie maanden werd verkocht, daalde volgens het CBS op jaarbasis met 9 procent tot 47.431.

Crisis

De huizenmarkt werd vanaf 2008 verstoord door de wereldwijde kredietcrisis. Sinds 2015 is die volledig hersteld en zien we een rechte lijn naar boven. In Amsterdam is de gemiddelde huizenprijs het meest gestegen. In de provincie Zeeland het minst.