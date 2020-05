Huizenmarkt ontspringt de dans in coronacrisis: ‘Onverminderd druk’

Terwijl de coronacrisis op vrijwel alle aspecten van de samenleving een grote impact heeft, lijkt één domein de dans te ontspringen: de huizenmarkt. Sinds de coronamaatregelen in Nederland van kracht zijn, nu ruim twee maanden geleden, is er nog geen sprake geweest van een dip in het aantal woningen dat te koop komt of in de huizenprijzen. Dit blijkt uit cijfers van de Nederlandse Vereniging voor Makelaars (NVM)

In de afgelopen week lag het aantal transacties zelfs 23 procent hoger dan het weekgemiddelde voor de lockdown, blijkt uit de cijfers van Brainbay, een dochteronderneming van NVM. ,,Het lijkt erop dat woningzoekenden nog steeds denken in mogelijkheden”, licht voorzitter Onno Hoes toe. ,,Daarnaast is de rente nog steeds laag en speelt ook het seizoen een positieve rol.”

Uit de cijfers blijkt verder dat in het begin van de crisis 1,4 procent meer woningen te koop kwamen ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Ook worden woningen sneller verkocht. Waar het een jaar geleden nog gemiddeld 42 dagen duurde voordat er een koper gevonden was, ligt dit nu op 29 dagen. Bovendien is de vierkantemeterprijs tussen half april en mei van dit jaar gestegen met 1,1 procent ten opzichte van de maand voor de coronamaatregelen. Een gemiddelde woning in ons land kost nu 333.000 euro, bijna 8 procent meer dan een jaar eerder.

Lana Gerssen, voorzitter van de vakgroep Wonen: ,,Mensen zijn nog steeds bezig met hun huis: men denkt juist in deze tijd aan het verbouwen van hun woning en het verlagen van hun maandlasten, waardoor er veel beweging is in de hypotheekmarkt. Anderen besluiten toch voor verkoop te gaan, en kopen een woning die beter aan hun wensen voldoet. Het is onverminderd druk op de woningmarkt”.

Airbnb

Het aantal huurwoningen dat is vrijgekomen is flink gestegen. Met name in toeristische steden en regio's zijn er 13 procent meer huurwoningen bijgekomen dan in de weken voor de crisis. In vergelijking met vorig jaar is dit zelfs 21 procent meer. De NVM verklaart dit door de afname van het gebruik van Airbnb. Omdat deze woningen niet meer verhuurd kunnen worden aan toeristen, worden ze te huur gezet in de vrije sector.

Bij huurwoningen in de hoge prijsklassen is daarentegen wel een afname te zien. Volgens de NVM komt dit doordat er minder expats naar Nederland komen voor werk.