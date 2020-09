Huizenbouw op plek van boer die stopt: dé oplossing voor woningnood en stikstofcrisis?

Huizenbouw op landbouwgrond die vrijkomt omdat boeren er op grote schaal mee ophouden, voorkomt dat de regio straks uitgroeit tot een spookgebied, denkt de Gelderse gedeputeerde van Natuur en Landbouw. En je lost er gelijk de stikstofcrisis en woningnood mee op.



Nou ja, boerenslimheid zit niet alleen maar in huizen bouwen, zegt hij er gelijk bij. ,,Voor de goede orde: dit is niet een oproep om op de plekken van álle stoppende agrariërs woningen te laten bouwen’’, voegt hij toe aan zijn ‘sympathieke plan’, zoals zijn Overijsselse collega dat noemt.



Dat provincies en gemeenten stevig aan de bak moeten is wel duidelijk. Het Centraal Planbureau berekende dat tussen nu en tien jaar 20 tot 30 procent van de boeren ermee ophoudt. In Gelderland gaat het om 300 tot 400 boeren per jaar en in Overijssel 135 tot 200. Wat moet je met al die landbouwgrond?