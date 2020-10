Huizen wéér duurder, maar gaan toch als warme broodjes

De woningmarkt lijkt zich van de coronacrisis niets aan te trekken, blijkt uit de cijfers die het CBS vandaag publiceert na onderzoek naar de prijsontwikkeling van bestaande koopwoningen. In september van dit jaar kostte een gemiddelde koopwoning 345.443 euro, 8,6 procent meer dan in september 2019. Dat is meer dan 9000 euro hoger dan in augustus en het is daarmee de grootste prijsstijging in anderhalf jaar tijd. In vergelijking met het dal in juni 2013 - toen de woningmarkt in het slop zat - liggen de prijzen nu 52,5 procent hoger.