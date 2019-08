Huis dat volledig energie-neutraal moest worden veroorzaakt vooral veel hoofdpijn

VIDEOHet moest een van de eerste volledige energie-neutrale woningprojecten in het land worden, maar de 52 gezinnen van de verduurzaamde huizen in Zoetermeer liggen wakker en kampen met hoofdpijn door te veel CO2 in huis.

Volledig scherm Volgens Denis de Jong wordt de lucht in de duurzame woningen niet goed ververst. © Frank jansen 52 gezinnen uit wijk Palenstein in Zoetermeer hebben gezondheidsklachten sinds hun bestaande woning door verhuurder De Goede Woning als een van de eerste in Nederland is verduurzaamd en CO2-neutraal is gemaakt. Ze hebben al een jaar hoofdpijn door een te hoge concentratie CO2in huis. Verder kampen ze met benauwdheid, hebben ze een droge mond en slapen ze slecht.



GGD Haaglanden, die door de bewoners werd ingeschakeld, constateerde dat de woningen - die werkelijk potdicht zijn geïsoleerd - een te hoge concentratie CO2 bevatten. De ventilator die lucht in- en uitlaat, kan de capaciteit niet aan. ,,De lucht met CO2 die de bewoners uitademen, wordt niet goed ververst'', aldus bewoner Denis de Jong, die namens de tientallen gezinnen de woordvoering doet. ,,We werden maandenlang niet serieus genomen; 'Die klachten kunnen niet', werd gezegd.'' De bewoners hebben inmiddels een advocaat op de zaak gezet. ,,Ik moet elke ochtend na mijn slaap naar buiten rennen om frisse lucht te krijgen.''

Benauwd

Het voelt benauwd, zegt ook Sunita Panday, die met enige regelmaat bij haar vriend in de straat slaapt. ,,Je slaapt slecht, je wordt wakker van de warmte. De lucht is droog.''

Verhuurder De Goede Woning kwam uiteindelijk in beweging na onderzoek door de ggd. Zij meldde gisteren dat in vier van de 120 verduurzaamde huizen inmiddels duidelijk is hoe de installatie beter kan worden afgesteld. ,,We hebben de aannemer aangesproken op het niet goed functioneren van de ventilatie'', aldus de wooncorporatie. ,,We zetten druk op de aannemer om de maatregelen zo snel mogelijk bij alle woningen door te voeren.'' De gemeente Zoetermeer verklaart dat zij het project nauwgezet volgt.

Quote Willen we de duurzaam­heids­am­bi­tie van het kabinet waarmaken, dan zul je de huizen zo moeten inpakken. De Goede Woning

Klimaatneutraal

Ruim een jaar geleden werden de 120 huizen klimaatneutraal gemaakt. Alle huizen van de klimaatpioniers kregen muren en gevels met daarin 37 centimeter dik isolatiemateriaal. De ramen kregen driedubbel glas. En in het huis kwamen ventilatieroosters waarbij schone lucht werd ingeladen en vervuilde lucht werd uitgeladen. In elke voortuin werd een grote systeemkast gezet met daarin een warmtepomp om de boiler van warm water te voorzien, plus de aansturing van de zonnepanelen op het dak.

In huis kwam een bedieningspaneel dat aangeeft hoeveel vermogen de zonnepanelen leveren, en hoeveel de wasmachine, televisie en andere huishoudelijke apparaten verbruiken. Het idee is dat de woning net zoveel energie produceert, als dat het gebruikt: zogeheten nul op de meter-huizen.

Toekomst

,,Dit zijn wel de huizen de toekomst'', aldus een woordvoerder van De Goede Woning. ,,Willen we de duurzaamheidsambitie van het kabinet waarmaken, dan zul je de huizen zo moeten inpakken.'' Duurzaamheidsprofessor Jan Rotmans gelooft in het Zoetermeerse concept. ,,De huizen krijgen een isolatieschil om zich heen in combinatie met een waterpomp en zonnepanelen. Er zijn kinderziektes geweest, er wordt aan gewerkt. De techniek wordt steeds geavanceerder. Er word geleerd, er worden fouten gemaakt. Maar in de kern is dit de toekomst. Ik ben optimistisch.'' De woningen staan onder meer ook al in Tilburg, Amersfoort, Groningen, Kerkrade en Leeuwarden somt hij op. ,,De meeste bewoners zijn juist tevreden.''

Volgens ontwikkelaar Jan Willem van de Groep van Factory Zero die de installaties leverde, zitten de gezondheidsklachten van de bewoners uit Zoetermeer mogelijk tussen de oren. ,,Misschien zit er toch een psychologie achter. De mensen ervaren het in ieder geval zo. Er zijn ook veel gezinnen die de klachten niet hebben.''