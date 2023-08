‘Horrorlift’ drijft bewoners tot waanzin: ‘Ik verhuis liever gisteren dan vandaag’

Ruim de helft minder nieuwbouw­hui­zen verkocht in eerste kwartaal

De verkoop van nieuwbouwwoningen is in de eerste drie maanden van dit jaar hard teruggevallen, melden het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Kadaster. In het eerste kwartaal van 2023 ging het om 3000 transacties, een daling van ruim 52 procent in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.