Hoog en droog in je groene oase: zo wordt je dakterras wél gezellig

Kies voor klimmers

Het is een uitdaging om op een dak de suggestie van buiten en groen te creëren. De effectiefste manier om dat voor elkaar te krijgen is verticaal tuinieren: de hoogte in. Klimplanten zijn je grootste vrienden. Op de grond nemen ze niet veel ruimte in, ze onttrekken de omgeving aan het zicht en zorgen voor privacy. Alles wat 2 meter klimt, komt in aanmerking. Dat kunnen vaste planten zijn zoals kamperfoelie, een klimroos, een clematis, een blauweregen of klimop. Je kunt ook kiezen voor een eenjarige klimmer en volgend jaar weer wat anders neerzetten: lathyrus is een klassieker. Ook kapucijners en bonen zijn goede klimplanten. Ze bloeien niet alleen leuk, maar leveren ook iets eetbaars op. Klimplanten hebben iets nodig om zich aan vast te kunnen houden: een stuk gaas, een rek, een trellis of touw.



Een andere manier om een groene wand te creëren is hoog beginnen: hang bakken of manden aan de reling en zet ze vol hangplanten. Klimmers die de kans niet krijgen om te klimmen, worden hangplanten. Dus leef je uit met Oost-Indische kers, klimop of pronkbonen. Of laat een ramblerroos van je reling bungelen.