Hoe ‘tuinman’ Michel krakersbolwerk omtoverde tot paradijs: ‘Je ziet planten groeien onder je handen’

De Utrechtse kunsthistoricus Michiel Plomp en zijn partner kochten veertig jaar geleden het pand Nieuwegracht 155 in Utrecht en troffen een verpauperde tuin aan. De woning was een krakersbolwerk geweest en de tuin lag vol met troep. „Je kon de tuin niet betreden, zo’n slagveld was het. Toen de politie het pand wilde ontruimen, waren de krakers net weg. We hebben de tuin en het huis in de loop der jaren naar onze hand kunnen zetten”, vertelt Michiel (62).