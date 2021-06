‘Hoe maak ik de binnenkant van mijn rolluiken schoon?’

,,Ik ga ervan uit dat het rolluik in een bak aan de bovenkant verdwijnt. Die bak kun je openmaken met een schroevendraaier. Let op: het is een klusje voor twee mensen. Neem een emmer lauw water en een puur sopje dat weinig gevaar kan doen. Ik zou zeggen met groene zeep, een klein beetje maar. Nu ga ik er dus vanuit dat je een handige doe-het-zelver bent: laat het rolluik steeds een klein stukje afrollen naar je toe. Dan loopt hij dus niet meer in de gleuven, maar hangt hij los. De andere persoon staat klaar met het sopje.”



De persoon met het sopje kan het rolluik afnemen met een schone doek. Als het goed is, kost het nauwelijks moeite, omdat het vuil zich niet heeft ingevreten. Marja herhaalt zichzelf in deze rubriek nog maar eens: ,,Daarna meteen droogwrijven met een andere doek. Vervolgens heb je een speciaal middel nodig: teflonspray. Daar zit geen smeer of vet in, waardoor de mechaniek goed blijft draaien en toch beschermt het het materiaal. Ik ga geen merk nemen, maar als het goed is zit er een handig tuitje aan de spray.”