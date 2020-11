Hoe krijg ik schimmel uit wasgoed?

Het kan soms gebeuren dat er schimmel op je kleding is gekomen, bijvoorbeeld omdat de kleding na het sporten te lang in een tas heeft gelegen of omdat een kast vochtig is. De schimmel is te herkennen aan de zwarte stipjes, scheidt een vervelende lucht af en het is er niet zomaar uit te krijgen. Toch hoef je de kleding niet direct als verloren te beschouwen.

Peroxide

Schimmelsite.com adviseert ook een inweekmiddel: chloorvrij bleekmiddel zoals peroxide. Maar je zou ook een scheutje schoonmaakazijn bij het wasmiddel kunnen mengen, zo is op de site te lezen. Verder is er nog een ‘tip uit grootmoederstijd’, namelijk een emmer met een liter karnemelk, een kopje zout en azijn. Dompel de kleding hierin en laat het een nachtje weken. Daarna opnieuw in de wasmachine.



Middeldorp heeft ook nog een tip voor het voorkomen van schimmel op kleding. ,,Als je bijvoorbeeld in het zwembad bent geweest, of hebt gesport, hang dan alles goed uit. Je zou zelfs natte handdoeken eerst in de droger kunnen doen voordat je ze, op het moment dat het beter uitkomt, gaat wassen.”



Middeldorp gebruikt standaard bij elke wasbeurt natuurazijn en waspoeder. ,,Dat sopt geweldig en de kleding wordt altijd mooi schoon. Het is zuiniger dan vloeibaar wasmiddel en nog beter voor de wasmachine ook!”



