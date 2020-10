Hoe Jan des Bouvrie de Nederlandse huiskamer veranderde: ‘Meer rust, minder tierelantijnen’

Jan des Bouvrie (78) overleden na ziekbed

5 oktober Interieurontwerper Jan des Bouvrie is gisterochtend op 78-jarige leeftijd overleden in zijn woonplaats Naarden. Hij stierf in de armen van zijn vrouw Monique en in het bijzijn van hun kinderen. Des Bouvrie was al geruime tijd ziek. Hij leed onder meer aan prostaatkanker.