Hoe de wijk met de grootste flat van Nederland nieuwe energie krijgt

Nee, niet dat het een feest is om wekenlang in de herrie en de troep te zitten. Zeker niet als je al een hoop andere dingen aan je hoofd heb: armoede, psychische last, eenzaamheid of taalproblemen. Want dat is zeker waar een deel van de bewoners mee te maken heeft. Maar als het eenmaal achter de rug is, is ook het klagen voorbij.