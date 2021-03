Hoe de televisie het beste tot zijn recht komt in de woonkamer

De overgrote meerderheid van de Nederlandse huishoudens heeft een televisie in de woonkamer. Maar niet iedereen vindt het even mooi als het zitgedeelte rond de kijkbuis is geposteerd. Barbara Natzijl van vtwonen vertelt hoe de tv in ieder geval een minder prominente positie kan krijgen.

Als het aan interieurontwerpers ligt, is de tv niet al te dominant aanwezig in de woonkamer. Hoe dat kan? ,,Zorg ervoor dat hij minder opvallend meedoet in het interieur”, verklaart Barbara. ,,Vaak wordt hij tegen een muur geplakt omdat hij nu eenmaal ergens moet staan. Maar er zijn echt wel mooie oplossingen.”

Waarom is hij niet mooi?

,,Over het algemeen breekt hij een woonstijl. Een zitkamer zou daarnaast meerdere functies kunnen hebben. In bepaalde situaties, met visite bijvoorbeeld, is het fijn om ervoor te kiezen dat je niet om de tv heen gaat zitten. Als hij dan los aan de muur hangt of op een klein dressoir staat, blijft hij toch erg aanwezig. Ik ben er zelf voorstander van hem weg te werken in een kast of te camoufleren.”



Camoufleren?

,,Ja, het probleem is dat de tv zwart is als hij uitstaat. Op een witte muur valt hij daardoor heel erg op. Je kunt ervoor kiezen om de muur erachter donker te behangen. Dan is hij niet helemaal weggewerkt, maar fungeert de achterwand als een soort camouflage.”



Volledig scherm Productie & styling Kim van Rossenberg, uitvoering Richard van Meerveld. © fotografie Sjoerd Eickmans

De ideale kijkafstand

Als je een televisie gaat kopen, is een aantal dingen handig om te weten. Bijvoorbeeld wat de kijkafstand vanaf de stoel of bank ongeveer is. Want hoe groter de tv, hoe verder je weg moet zitten om prettig te kunnen kijken. Richtlijn voor een goede kijkafstand is ongeveer 2,4 keer de schermdiagonaal van de tv in centimeters. Meet voor je naar de winkel gaat de afstand tussen bank en tv-plek op en deel dat door 2,4. Kies vervolgens een beeldformaat dat daar het dichtst bij komt. De grootte van tv’s wordt uitgedrukt in inches – een inch is 2,54 cm. De meest voorkomende formaten zijn: 32 inch (81 cm), 40 inch (102 cm), 43 inch (109 cm), 49 inch (124 cm), 55 inch (140 cm) en 65 inch (165 cm).

Wat voor kast raad je aan?

,,Een kast waar de deurtjes van dicht kunnen. Je kunt de kast op maat laten maken, zodat hij goed bij de maat van de televisie past en ook andere functies kan hebben. Een combinatie van functies is mooi. Dan staan er accessoires, boeken of servies in en pas als je de deuren opent komt de televisie tevoorschijn. Als je in de buurt van de tv een fauteuil neerzet, een die je makkelijk verplaatst, wordt het zitgedeelte een gezellige plek om te zitten met visite, zonder dat de tv aandacht vraagt. Het is ook mooi als een dressoir onder de tv doorloopt in een bankje. Dan combineer je meerdere functies waardoor er een link met de rest van het interieur ontstaat en er meer eenheid is.”



De ideale kijkhoogte

Niet alleen de afstand tot je tv is belangrijk voor voldoende kijkcomfort, ook de hoogte heeft invloed. Als de tv te hoog of te laag hangt, zit je niet ontspannen en kun je last krijgen van je nek en schouders. De kijkhoogte hangt natuurlijk samen met je lengte en de hoogte van de stoel of bank waarop je zit te kijken. Vuistregel is dat het bovenste derde deel van het scherm op ooghoogte hangt. Heb je bijvoorbeeld een scherm dat 60 cm hoog is, dan hangen de bovenste 20 cm op ooghoogte en de overige 40 cm eronder.

Volledig scherm De televisie als onderdeel van een galerie. Styling Leonie Mooren. © Anouk de Kleermaeker

Wat zijn andere opties?

,,Als je de tv aan de muur bevestigt, kun je er allerlei andere lijsten omheen hangen, waardoor hij onderdeel wordt van een galerie. Er zijn zelfs televisies met een schilderijfunctie. Als hij uit staat, zie je een mooi stilstaand beeld. Als er tussen partners in huis veel onenigheid is over de te grote televisie is een tv die met een lift omhoog komt uit een kast misschien nog een optie. Zo’n gadget trekt veel mannen over de streep om de tv toch te verbergen. Dat is wel duur. Je zou ook nog een plafondhoge schuifdeur voor de tv kunnen plaatsen.”



