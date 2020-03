Hoe ben je verzekerd als bij thuiswerken iets kapot gaat?

Aangezien een groot deel van de Nederlanders momenteel thuis werkt, vaak met kinderen in de buurt, is ook het risico op schade in huis wat toegenomen. Wat nou als er aan een overvolle tafel een glas limonade over de werklaptop gaat? Of er vliegt een bal tegen een vaas?

Het Centraal Bureau voor de Statistiek becijferde dat twee jaar geleden 3,3 miljoen werknemers wel eens thuis een ‘kantoordag’ hadden. Sinds de coronacrisis en de oproep om zoveel mogelijk thuis te werken, zal dat aantal waarschijnlijk verder zijn gestegen en zijn we vooral ook vaker thuis. De meeste mensen zijn wel verzekerd tegen schade. Maar welke schade wordt afgewikkeld door de werkgever, de inboedelverzekering en de aanprakelijkheidsverzekering? Of moet je soms zelf de portemonnee trekken?

Bedrijfsapparatuur

Met bedrijfsapparatuur ligt de verantwoordelijkheid doorgaans bij het bedrijf, zegt Rianne Veerman van Independer. ,,In de meeste clausules staat echter wel dat roekeloze omgang met de spullen is uitgesloten.” Ook Oscar van Elferen van het Verbond voor Verzekeraars wijst daar op. ,,Het ligt er een beetje aan wat je hebt getekend. Áls er al problemen ontstaan, is dat een juridisch vraagstuk en geen kwestie voor de verzekering.”

Eigen apparatuur

Niet elke werkgever geeft laptops of smartphones uit aan werknemers. Het maakt de verzekeringsvraag wat ingewikkelder. Veerman: ,,De werkgever draagt in deze situatie wel verantwoordelijkheid, maar om discussie te voorkomen is het verstandig om hier vooraf goede afspraken over te maken. Kies je er bijvoorbeeld voor om op je eigen laptop te werken terwijl de werkgever je een bedrijfslaptop aanbiedt, dan ligt de verantwoordelijkheid eerder bij jou dan de werkgever. Ook zie je vaak dat de werkgever zijn medewerkers een kleine maandelijkse vergoeding betaalt voor het werkgebruik van eigen apparatuur. Daarmee koopt hij schade, onderhoud en slijtage eigenlijk af.”

Voor de mobiele telefoon gelden verschillende regels van verzekeraars. Zo vergoedt ABN Amro nog wel schade als je thuis je mobiele telefoon tegen iets aan stoot. Andere verzekeraars hebben die dekking laten vallen. Independer heeft een overzicht gemaakt.

Inboedelverzekering

Nu het drukker is in huis, met bijvoorbeeld de kinderen die niet naar school kunnen, loop je meer kans dat er spullen sneuvelen. Wat nou als het je eigen spullen zijn die (onder werktijd) kapot gaan? Veel mensen hebben hiervoor een inboedelverzekering. Maar er past een waarschuwing bij. Veerman: ,,Niet iedereen weet dat de voorwaarden bij inboedelverzekeringen de laatste jaren zijn veranderd. Zo stellen verzekeraars strengere eisen aan dekking bij elektronica dan een aantal jaren geleden. Als je je telefoon of tablet thuis beschadigt, dan wordt dit door de meeste verzekeraars uitsluitend vergoed bij een all-riskpakket. Vaak zit er bovendien nog een eigen risico of een maximumvergoeding aan vast.”

Of het verstandig is om de dekking op te hogen nu je veel thuis bent? ,,Ik vind het lastig om dat soort adviezen te geven”, zegt Van Elferen van het Verbond van Verzekeraars. ,,Als er maar over wordt nagedacht. Als je wilt dat een vaas ook is gedekt als die wordt omgestoten, dan is daar een aanvullende dekking voor nodig. Dat kost ook meer premie. De risico’s zullen klanten zelf moeten afwegen.”

Samenstelling gezin aangepast?

Iets anders dat mensen zich niet altijd realiseren, is dat de verzekeraar stelt dat je moet opgeven als je gezinssamenstelling verandert. ,,Als je nooit hebt opgegeven dat je inmiddels kinderen hebt, kan de verzekeraar je claim fronsend afwijzen als je zegt: ‘Die kleine van me heeft er een glas ranja overheen gegooid’”, zegt Veerman van Independer. ,,Je polisblad checken om te zien of de gezinssamenstelling klopt en eventueel aanpassen, is een klusje van een paar minuten. Zou ik zeker even doen.”