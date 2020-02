Het plantencentrum: naast verkoper ook school en speelkamer

Besef dat het geurige hooi niet is bedoeld om in te rollebollen, maar ook als voedsel. Kruidenhooi voor dieren, pizzaovens voor mensen en ontwormingsmiddelen tegen wormen - het tuincentrum verdient waarschijnlijk meer aan dit soort accessoires dan aan planten.



Elk tuincentrum heeft zijn eigen politiek. Ik woon aan de Veluwezoom, diep in het binnenland, en mijn dichtstbijzijnde tuincentrum in provinciestad Arnhem biedt dan ook minder vertier dan een wereldser tuincentrum in het westen van het land. Toch, ook bij ons kun je op alle weekdagen ‘s ochtends voor 2,95 euro ontbijten en later op de dag aanschuiven bij een high tea. Alcohol wordt er nog net niet geschonken, maar het is geen wonder dat het café altijd druk bezet is, temeer omdat je aan de leestafel gratis plantenboeken kunt raadplegen.