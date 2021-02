Het mooie weer lonkt, tijd om aan de slag te gaan met de moestuin

video Woedende bewoners schimmel­flat Utrecht slaan alarm: ‘Ik word hier niet gezond’

5 februari Talloze schimmelplekken in de kamers en rottende kozijnen. Zelfs de kleren die op een stoel liggen, worden ‘s nachts vochtig. Alsof ze niet goed droog zijn geworden in de droger. Bewoners van de flat aan de Hanoidreef in de Utrechtse wijk Overvecht kampen al jaren met enorme vochtproblemen en slaan alarm.