Het koophuis als heilig huisje: ‘Nederland blaast woningmarkt op’

Voor Inge* is het een gesloten boek. Drie jaar had ze een koopwoning, maar dat was eens en nooit meer. Ze vindt dat er een negatieve sfeer hangt om huren. ,,Als kind wist ik al wat woningnood was”, vertelt ze. ,,Mijn ouders woonden bij mijn opa en oma toen ik in 1966 geboren werd. Ze konden geen huis vinden en hebben er uiteindelijk tien jaar gewoond. Ik was toen bijna 4. Later ben ik in 1996 van een huurwoning naar een koopwoning gegaan in Rotterdam. En oh, wat heb ik daar een spijt van gehad.”