Helft koopwoningen heeft nog geen energielabel, goedkope variant tot eind van het jaar verkrijgbaar

Vanaf 1 januari wordt een nieuw energielabel ingevoerd, waarbij een energieadviseur langs moet komen voor een uitgebreid onderzoek in huis. Daardoor wordt het label wel een stuk duurder. Nu kun je er zelf nog voor maximaal 10 euro eentje aanvragen, straks gaat het waarschijnlijk 200 euro kosten. Een geldig energielabel is verplicht als je je huis verkoopt. Het is na uitgifte tien jaar geldig.

Een kwart van alle woningeigenaren weet niet of hun woning een definitief energielabel heeft. Dat komt neer op meer dan 1,1 miljoen huizenbezitters. Bijna twee op de vijf geeft aan dat de eigen woning niet zo’n label heeft (38 procent). Een nagenoeg even groot deel zegt dit wel te hebben. De voornaamste reden waarom woningeigenaren geen definitief energielabel aanvragen is omdat ze geen intentie hebben om de woning te verkopen, zo reageren ze in het onderzoek van Multiscope.

Eigen Huis kritisch

De vereniging vindt dat het nieuwe label niet beter is dan het huidige en vindt het daarom te verdedigen dat huiseigenaren de goedkopere variant aanvragen. ,,Het jaagt eigenaren alleen maar op kosten en biedt kopers geen meerwaarde. Voor hen zijn de uitwerking van het Klimaatakkoord over isolatiemaatregelen, subsidies, financieringsmogelijkheden en duidelijkheid over de wijkaanpak veel belangrijker”, zei Cindy van de Velde, algemeen directeur van Vereniging Eigen Huis, twee weken geleden.

De FedEC, de branchevereniging van de energieprestatieadviseurs, is juist wél overtuigd van de waarde van het nieuwe label, waar vanaf 1 januari een professionele beoordeling aan ten grondslag ligt. ,,Alleen zo kunnen kopers en huurders op de uitkomst vertrouwen en kan het label bijdragen aan duurzaamheid en een beter klimaat”, stelt de FedEC. De branche zegt fors te hebben geïnvesteerd in de nieuwe rekenmethodiek en omscholing van adviseurs.

Huidig label ‘grofmazig’

Grotenhuis noemt de huidige methodiek ‘te grofmazig’. ,,Het energielabel kijkt nu nog maar naar tien kenmerken, en eigenlijk niet goed genoeg. Als meer dan de helft van het dak is geïsoleerd, dan wordt de isolatie beoordeeld alsof het hele dak is geïsoleerd. Het nieuwe label is veel uitvoeriger. Heb je een dakkapel? Dan moeten wij als adviseurs bijvoorbeeld ook kijken naar de zijwangen. Het dak wordt dus veel uitvoeriger in kaart gebracht. En zo geldt dat voor het hele huis.”

Nu nog een energielabel aanvragen? Zo werkt het

1. Je kunt heel gemakkelijk controleren of er al een energielabel op de woning zit. Ga daarvoor naar www.ep-online.nl. Voer postcode en huisnummer in en je ziet wat het vastgestelde energielabel is en hoe lang het nog geldig is. Een nieuw label blijft tien jaar geldig.

2. Als er nog geen label is, of je wilt het updaten, ga dan naar Energielabelvoorwoningen.nl. Je moet inloggen met DigiD. Als je dat niet hebt, moet je dat aanvragen en dat duurt enkele dagen. Het energielabel is meestal gekoppeld aan de DigiD van de oudste bewoner als er meerdere eigenaren zijn. Als de oudste persoon is overleden, moet je het zelf aan de nieuwe naam koppelen. Vraag eventueel hulp van een energieadviseur.

3. Eenmaal ingelogd, doorloop je een aantal stappen en moet je ‘bewijs’ aanvoeren. Foto’s of facturen zijn voldoende. Voorbeeld: als je HR-glas hebt, kun je een foto maken van de letters HR die meestal in de ramen staan. Het principe is: wat je niet kunt bewijzen, wordt niet meegenomen in de berekening.

Let op: bekijk in de rechterbalk goed wat er gebeurt met het energielabel als je aanpassingen invoert. In tabblad twee, waar je alle gegevens in moet vullen, verschijnt na ‘ventilatie’ het kopje ‘uitzonderlijke maatregelen’, waarbij je moet aangeven welke isolatiewaarde de gevels en het dak hebben.

4. Een erkend deskundige moet de ingevulde gegevens controleren. Die kun je kiezen op basis van snelheid of prijs. Meestal kost het niet meer dan 10 euro.