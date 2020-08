Harmen en Kymberley verkopen hun unieke ‘schippersvilla’: ‘We hebben er onze liefde ingestopt’

De twee kochten dit huis in september 2018. Kymberley wilde toen al de stad uit, terwijl Harmen eigenlijk het tegenovergestelde voor ogen had. ,,We woonden in Bezuidenhout en werden door een vriend op dit huis gewezen”, vertelt Harmen. ,,Het is een soort compromis. Oud Scheveningen heeft dat dorpse, pittoreske waar Kymberley naar op zoek was en voor mij was de ‘grote’ stad Den Haag, waar we allebei zijn opgegroeid, dichtbij.”

De locatie was dus geweldig, het huis nog verre van. ,,Harmen heeft het alleen bezichtigd, ik was voor mijn werk onderweg. Het was een bouwval, maar hij zag de potentie. Aan de telefoon heeft hij me overtuigd. ‘Dit moeten we echt doen’, zei hij. We moesten snel beslissen dus ik zei: ‘Doe maar’. Even later was het van ons.”