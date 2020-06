Grote drukte op hypotheekafdelingen: ‘Ons huis ging bijna aan onze neus voorbij’

De wachttijd was vóór de corona-uitbraak gemiddeld twee werkdagen, nu zeven. Er zijn bij sommige hypotheekverstrekkers uitschieters van veertien werkdagen. Dat laat vergelijkingssite en bemiddelaar Independer weten. De site houdt van 27 aanbieders bij hoeveel dagen het duurt tot het rente-aanbod wordt gedaan en het dossier wordt goedgekeurd.

Aanvragers worden vaak verrast door de vertraging. Die levert veel onrust op. Ze maken zich grote zorgen over de deadline voor de ontbindende voorwaarden. Na dat moment kan de deal ongedaan worden gemaakt. ,,Hypotheekverstrekkers hebben in korte tijd veel meerwerk gekregen omdat het aantal hypotheekaanvragen de laatste maanden explosief is gestegen”, verklaart Marga Lankreijer-Kos van Independer de drukte op hypotheekafdelingen. ,,Daarnaast zijn deze geldverstrekkers door de coronacrisis strenger geworden bij het controleren van de aanvragen. Steeds vaker stellen zij extra vragen.”

Stressvol

Misschien logisch gezien de economische aardverschuivingen die momenteel plaatsvinden, maar wel vervelend voor mensen die net een nieuw huis hebben gekocht. Lilian Köhlinger (25) heeft door de lange wachttijden een stressvolle periode doorgemaakt. Ze kocht samen met haar verloofde een eengezinswoning in Monster, bij Den Haag. ,,Het ligt in een leuk wijkje met een vakantieparkachtige sfeer. Je kunt vanuit de straat de duinen zien. We wilden eigenlijk eerst nog een huwelijksreis maken, maar we waren te enthousiast om deze kans te laten liggen.”

Vier andere huishoudens hadden óók een bod gedaan op hun droomhuis, waarna een nieuwe ronde werd aangekondigd. ,,We hebben aardig boven de vraagprijs geboden, waardoor we gelukkig het huis toegewezen hebben gekregen. We wisten hoeveel hypotheekgeld we konden lenen en zijn op zoek gegaan naar een goede aanbieder met lage rente. Zo zijn we bij Vista Hypotheken uitgekomen. Het rente-aanbod kwam vrij snel en we hebben alle documenten gedeeld die we moesten delen, zoals kopieën van paspoorten en werkgeversverklaringen. We hebben allebei een vitaal beroep en worden dus niet geraakt door de coronacrisis: ik werk in de zorg en mijn verloofde bij de politie. Helaas was het toch lang wachten op een finaal akkoord.”

Boete

Van de verkoopmakelaar had Köhlinger vijf weken de tijd gekregen om de financiering te regelen. Dat vond ze al wat krap omdat er drie feestdagen tussen zaten. ,,Toen de tijd begon te dringen, hebben we gebeld en gemaild, maar we kwamen er niet doorheen. We hebben daar wel wakker van gelegen, want je bent afhankelijk en staat dus met de rug tegen de muur. Ik was bang dat de deadline voorbij zou gaan en we de financiering niet rond zouden krijgen. Ons huis ging bijna aan onze neus voorbij. Maar ik was ook bang dat we een boete moesten betalen aan de verkoper van 10 procent van de aankoopsom, in ons geval 47.500 euro.”

Dat laatste komt gelukkig weinig voor, zegt Marga Lankreijer-Kos. ,,Die boete wordt alleen opgelegd als je na het verstrijken van de ontbindende voorwaarden moet laten weten dat de aankoop niet door kan gaan.”

Coulance makelaars

Na een uitstel van de ontbindende voorwaarden kwam Vista (onderdeel van de Rabobank) op tijd met een akkoord. Köhlinger was opgelucht. ,,We krijgen 30 september de sleutel, dus alles is goedgekomen. Nu pas weten we dat we bij de onderhandelingen meer tijd hadden moeten vragen aan de verkoper en de makelaar. Ik vind dat makelaars in deze periode standaard meer tijd zouden moeten geven aan huizenkopers.”

De Nederlandse Vereniging voor Makelaars (NVM) zegt dat de termijnen de laatste jaren al zijn opgerekt naar meestal zes weken. ,,En bedenk: niet alleen de koper zit in de stress, maar ook voor de verkoper is het spannend of de tegenpartij de financiering rond krijgt”, zegt een woordvoerder. ,,De meerderheid van de makelaars gaat echter wel akkoord met uitstel, omdat anders het contract moet worden ontbonden en het verkoopproces opnieuw moet worden opgestart.”

Documenten op orde

Independer wijst erop dat het gemiddelde van zeven dagen wachttijd geldt voor elke keer dat je een nieuw document aanlevert als daar om wordt gevraagd. Aan de toenemende drukte bij de hypotheekverstrekker kun je als aanvrager niets veranderen, maar je hebt wél invloed op het efficiënt verlopen van het proces, vindt Lankreijer-Kos van Independer. ,,Zo is het essentieel om te zorgen dat de documenten die je aanlevert helemaal op orde zijn. Denk bijvoorbeeld aan informatie over rood staan, het hebben van een lease-auto, de creditcard of een studieschuld. Verzamel alles en begin daar zo vroeg mogelijk mee, want al deze zaken hebben invloed op je hypotheeklening.”