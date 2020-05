Groene vingers: steeds meer Nederlanders hebben een grote tuin

De onderzoekers stelden voor alle 3164 wijken in Nederland het gemiddelde tuinoppervlak vast. Dat deden ze door het perceeloppervlak van alle particuliere koophuizen te verminderen met het grondoppervlak van het huis.

Volgens het weekblad werden tuinen in Nederland sinds 1945 steeds kleiner. Het dieptepunt lag in de jaren 80, toen tuinen bij nieuwbouwhuizen gemiddeld slechts 150 vierkante meter groot waren. Die trend is nu doorbroken: de laatste jaren worden tuinen juist weer groter. Een doorsneehuis dat nu wordt gebouwd heeft gemiddeld een tuin van 236 vierkante meter.

De onderzoekers hebben ook gekeken naar de regionale verschillen. In het noordoosten van Nederland hebben huizenzoekers de grootste kans om een huis met een grote tuin te vinden. Met een gemiddelde van 948 vierkante meter zijn de tuinen het grootst in Frederiksoord in de Drentse gemeente Westerveld.

Prijs per vierkante meter

Naast de tuinen hebben de onderzoekers ook de huizenprijzen per vierkante meter in alle wijken van Nederland met elkaar vergeleken. Het zal niet als een verrassing komen: afgelopen jaar werd het meeste voor een vierkante meter woonoppervlak betaald in de wijk Grachtengordel-West in Amsterdam, namelijk 9021 euro. Nog nooit eerder werd er in een Nederlandse wijk meer dan 9000 per vierkante meter betaald.