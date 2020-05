Grens van 1 miljoen huizen met zonnepanelen bijna bereikt

Bijna één op de acht huishoudens heeft zonnepanelen op het dak liggen. Daarmee wordt de grens van 1 miljoen woningen met zonnepanelen waarschijnlijk in de zomer gepasseerd. Dat blijkt uit onderzoek van Dutch New Energy Research (DNER).

Het onderzoeksbureau krijgt het hele jaar door gegevens door van fabrikanten, groothandels en installateurs. Centraal Bureau Statistiek komt later deze maand met cijfers over het jaar 2019. ,,Dat was een bijzonder goed jaar voor de zonnepanelenbranche”, zegt Rolf Heynen van DNER, die de data eerder zegt te hebben dan het CBS. ,,En ook dit jaar gaat het hard. De grens van 1 miljoen wordt zeker binnenkort bereikt.”

Volledig scherm De groei van zonne-energie bij netbeheerder Alliander sinds 2011. © Alliander Huiseigenaren zijn niet verplicht te melden of ze zonnepanelen hebben. ,,Daarom moeten we uitgaan van dit soort onderzoek en de inschattingen van netbeheerders”, zegt Martien Visser, lector energietransitie en netwerken van Hanzehogeschool Groningen. De grootste regionale netbeheerder, Alliander, telde aan het einde van vorig jaar 375.000 huishoudens met zonnepanelen, een groei van 38 procent ten opzichte van het einde van 2018. Nu zijn het er al 417.000, laat Alliander aan deze site weten.



,,Ook de andere netbeheerders zien het aantal zonnepanelen bij huishoudens enorm groeien, dus het zou mij niets verbazen als we snel over de grens van 1 miljoen huizen met zonnepanelen komen”, aldus Visser. Het gaat overigens niet alleen om koophuizen. Minstens 200.000 huurwoningen hebben zonnepanelen op het dak liggen. Alleen al de woningcorporaties zagen het aantal 'zonne-huizen’ in 2019 met 60 procent stijgen tot 176.000 huizen.

Goedkoper

De groei is vooral ontstaan doordat de terugverdientijd is geslonken en steeds meer goedkope leningen beschikbaar zijn, analyseert Jasper Hörmann van aanbieder Sungevity. Hij deed een studie naar de beweegredenen van huiseigenaren om over te gaan tot de aankoop naar zonnepanelen, óf juist niet. ,,Een paar jaar geleden was het voor veel mensen nog gedoe. Ze wisten niet of ze het geld wel hadden en er blijft ook een groep die denkt: dat geld heb ik misschien nodig voor als de auto stuk gaat. Er zijn inmiddels veel hobbels weggenomen, het is bekender geworden en met de leningen van nu ben je een dief van je eigen portemonnee als je het niet doet.”

Quote Met de leningen van nu ben je een dief van je eigen portemon­nee als je het niet doet Jasper Hörmann, Sungevity

Dolf Schellekens denkt er ook zo over. Hij woont met zijn gezin in Elst bij Arnhem en zocht recent uit wat het hem kost om zonnepanelen te kopen. ,,Een paar jaar geleden mocht ik er maar zes op mijn dak leggen vanwege strengere regels en ze waren minder efficiënt. Mijn dak is ook niet ideaal. Nu heb ik een lening via het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting en betaal ik maar 1,6 procent rente. Ik heb tien zonnepanelen gekocht van A-kwaliteit, met ieder een eigen omvormer. Dat is handig omdat de efficiëntie dan niet afneemt als op een van de panelen de schaduw valt. Het kost 6400 euro. Omdat ik een lening heb, betaal ik 48,15 euro per maand, maar ik bespaar zo'n 60 euro op mijn energierekening. De BTW is aftrekbaar en die krijg ik dit jaar nog terug. Ik ga direct geld besparen en over tien jaar al helemaal, omdat de lening dan is afbetaald. Zelfs als je niks met het milieu hebt, zie ik niet waarom je dit niet zou doen.”

Salderen

Heb je zelf het geld liggen, dan gaat voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal er vanuit dat de terugverdientijd zo'n zes tot zeven jaar is. Dat wordt de komende jaren iets meer omdat vanaf 2023 de salderingsregels stapsgewijs worden afgebouwd. Dankzij de salderingsregeling kunnen huishoudens het afnemen van stroom wegstrepen tegen de stroom die ze leveren aan het net. Dat is voordeliger dan wanneer ze voor te veel opgewekte energie geld krijgen.

Al met al is kopen veel interessanter dan bijvoorbeeld zonnepanelen huren, concludeert Sungevity in de studie. ,,Energiebedrijven als Vattenfall zijn gestopt met de verhuur omdat de salderingsregels worden afgebouwd. Het is geen rendabel verdienmodel meer en ook niet aantrekkelijk voor consumenten”, zegt Jasper Hörmann. ,,Onze missie is om het aantal huizen met zonnepanelen nog te verdubbelen naar 2 miljoen. Daarmee zou een kwart van de Nederlandse huizen zonnepanelen op het dak hebben en we weten dat het dan zo normaal wordt dat het bijna vanzelf verder stijgt.”