Getest: dit is het beste matras

Een goed matras is comfortabel, geeft goede ondersteuning en gaat lang mee. Maar kijk ook altijd goed of een matras wel bij jou past. Slaap je bijvoorbeeld graag op je buik? Check dan of het matras geschikt is voor buikslapers. En zweet je snel in bed? Dan is een koel matras waarschijnlijk een betere keuze.

De Consumentenbond test matrassen op onder meer ondersteuning, duurzaamheid en ligcomfort. In totaal zijn er ruim zestig matrassen getest die op dit moment redelijk tot goed verkrijgbaar zijn. Een matras van Emma komt als beste uit de test. Een matras van Leen Bakker is de beste koop.

Beste uit de Test: Emma Hybrid

Volledig scherm De beste uit de test: de Emma Hybrid. © De Consumentenbond

De Emma Hybrid is duurzaam en scoort op veel punten goed. Op levensduur krijgt hij zelfs een van de hoogste cijfers uit de test. De hoes is goed wasbaar en je krijgt lang garantie op het matras. Ook kun je het matras honderd dagen uitproberen. Als het niet bevalt wordt hij gratis opgehaald en krijg je het aankoopbedrag terug.

De Hybrid biedt goede ondersteuning voor rugslapers. Voor buik- en zijslapers is de ondersteuning wat minder, maar nog wel voldoende. Het ligcomfort is ook goed. Dit komt vooral door de goede drukverdeling. Maar ook de veerkracht en dikte zijn goed. En hij laat voldoende vocht door.

Er zijn ook enkele minpunten. Zo heeft het matras een kern van metalen pocketveren. Dit beweegt sterk na. Dit kan vervelend zijn als jij of je bedpartner veel draait. Verder is het matras niet omkeerbaar van de boven- naar onderkant. En de hoes mag maximaal maar op 40 graden worden gewassen.

Beste Koop: Leen Bakker Easy 1600 Elastifoam koudschuim

Volledig scherm De beste koop: Leen Bakker Easy 1600 Elastifoam koudschuim © De Consumentenbond

Dit matras van Leen Bakker heeft op dit moment de beste prijs-kwaliteitverhouding. Het is een simpel en relatief goedkoop matras, dat best goed scoort. Een prima keuze als je niet veel geld wilt uitgeven.

De ondersteuning is niet zo goed als bij de Emma, maar wel voldoende. Hij is het meest geschikt voor buikslapers. Voor rug- en zijslapers scoort hij net aan voldoende.

Het ligcomfort is ook voldoende. De drukverdeling is net zo goed als bij de Emma. Maar vooral de veerkracht is erg goed. De dikte is wat minder en ook laat hij minder goed vocht door.

Er kleven nog wat nadelen aan dit matras. De garantie en probeervoorwaarden zijn een stuk minder gunstig dan bij de Emma. Je hebt alleen veertien dagen bedenktijd als je het matras online koopt. Ook is hij niet omkeerbaar van de boven- naar onderkant.

Verantwoording

In deze rubriek schrijven we wekelijks over huishoudelijke en technologische apparaten die door de Consumentenbond zijn getest. Dit is een samenwerking tussen de onafhankelijke redactie van deze site en de Consumentenbond.

De Consumentenbond test jaarlijks duizenden producten, samen met gekwalificeerde technici in gespecialiseerde laboratoria in binnen- en buitenland. De producten die getest worden, worden in de winkel gekocht, zodat deze niet vooraf worden gemanipuleerd door fabrikanten.

Nieuwe modellen worden zo snel mogelijk na introductie getest. Hoe snel dat is, verschilt per product. De Beste uit de Test is het product met het beste testoordeel. Dit kan ook een wat ouder model zijn, omdat een nieuwer model lang niet altijd beter is. De Beste Koop is het product met de beste prijs-kwaliteitverhouding.

De genoemde prijs van een product is de laagste winkelprijs van dit moment voor zover bekend bij de Consumentenbond. Maar prijzen kunnen per dag verschillen. Als er geen recente winkelprijs bekend is, wordt de richtprijs genoemd.

