Getest: dit is het beste campingbedje

Wat is het beste campingbedje? En welk heeft de beste prijs-kwaliteitverhouding? De Consumentenbond geeft antwoord.

In een campingbedje moet je kind uiteraard lekker kunnen slapen. Maar het bedje moet ook stevig en veilig zijn. De testresultaten lopen erg uiteen. Er zijn bedjes die bijna een 10 scoren, maar ook bedjes met een dikke onvoldoende.

De Consumentenbond test campingbedjes uitvoerig op veiligheid. Daarnaast wordt gekeken naar onder meer stabiliteit en gebruiksgemak. Er zijn meer dan 35 campingbedjes getest die op dit moment redelijk tot goed verkrijgbaar zijn.

Een bedje van Titaniumbaby komt als Beste uit de Test. Een bedje van Qute is de Beste Koop.

Beste uit de Test: Titaniumbaby campingbedje zwart/melange

Volledig scherm Beste uit de test: Titaniumbaby campingbedje zwart/melange © Consumentenbond

Dit bedje van Titaniumbaby is eenvoudig maar presteert uitstekend. Het is geschikt voor kinderen tot 15 kg en wordt geleverd met een draagtas.

Met de veiligheid zit het goed. Het bedje staat goed stevig op de grond. Uitklappen en opmaken is zo gebeurd en je legt je kind er ook makkelijk in. Schoonmaken van het bedje gaat ook heel eenvoudig.

Er is eigenlijk maar 1 minpuntje. Het is een lastige klus om het bedje na gebruik goed in de draagtas te krijgen.

Beste Koop: Qute Q-Sleep

Volledig scherm Beste koop: Qute Q-Sleep © Consumentenbond

Dit campingbedje van Qute scheelt maar weinig met de Beste uit de Test. Zowel wat betreft het testresultaat als wat betreft de prijs. Dit bedje van Qute is geschikt voor kinderen tot ruim 3 jaar en 15 kg. En ook deze wordt geleverd met een draagtas.

Net als de Beste uit de Test is ook dit bedje eenvoudig, maar van uitstekende kwaliteit. Het is veilig en staat goed stabiel op de grond.

Het bedje is erg makkelijk in het gebruik. In- en uitklappen werkt eenvoudig en je tilt je kind er soepel in of uit. Ook het schoonmaken gaat heel makkelijk.

Ook hier zijn maar weinig nadelen. De handgrepen van de draagtas zijn wat ruw en dragen niet prettig. En er ontbreken wat veiligheidswaarschuwingen over het gebruik van het bedje.

Verantwoording

In deze rubriek schrijven we wekelijks over huishoudelijke en technologische apparaten die door de Consumentenbond zijn getest. Dit is een samenwerking tussen de onafhankelijke redactie van deze site en de Consumentenbond.

De Consumentenbond test jaarlijks duizenden producten, samen met gekwalificeerde technici in gespecialiseerde laboratoria in binnen- en buitenland. De producten die getest worden, worden in de winkel gekocht, zodat deze niet vooraf worden gemanipuleerd door fabrikanten.

Nieuwe modellen worden zo snel mogelijk na introductie getest. Hoe snel dat is, verschilt per product. De Beste uit de Test is het product met het beste testoordeel, dat goed verkrijgbaar is. Dit kan ook een wat ouder model zijn, omdat een nieuwer model lang niet altijd beter is. De Beste Koop is het product met de beste prijs-kwaliteitverhouding.

De genoemde prijs van een product is de laagste winkelprijs van dit moment voor zover bekend bij de Consumentenbond. Maar prijzen kunnen per dag verschillen. Als er geen recente winkelprijs bekend is, wordt de richtprijs genoemd.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.