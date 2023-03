Getest: dit is de beste stofzuiger

Naast een traditionele stofzuiger kun je tegenwoordig ook kiezen voor een steelstofzuiger of een robotstofzuiger. Alleen zijn die vaak wel duurder in aanschaf en niet altijd even handig. Zo kan bij een steelstofzuiger de accu al snel leeg zijn en komt een robotstofzuiger lang niet overal goed bij.

Aan de andere kant is een traditionele stofzuiger niet draadloos en stofzuigt niet uit zichzelf. Maar al met al biedt een traditionele stofzuiger wel de beste zuigprestaties tegen de laagste prijs. De Consumentenbond test stofzuigers op onder meer vuil opzuigen, gebruiksgemak, stofuitstoot, geluid en energieverbruik. Er zijn in totaal meer dan 220 stofzuigers getest die op dit moment redelijk tot goed verkrijgbaar zijn.

Een stofzuiger van Rowenta komt als Beste uit de Test. Een ander model van hetzelfde merk is de Beste Koop.

Beste uit de Test: Rowenta Silence Force RO7740EA

Volledig scherm Beste uit de Test © Consumentenbond

Deze stofzuiger van Rowenta is een van de zuinigste stofzuigers uit de test. Hij scoort zelfs een 10 op dat gebied, en dat valt op. Er zijn namelijk nog altijd veel onzuinige stofzuigers te koop.

Met stof opzuigen heeft hij weinig moeite. Zowel op harde vloeren als op tapijt doet hij dat goed. Op harde vloeren is hij ook erg prettig in het gebruik. Hij rijdt er soepel overheen.

Daarnaast is hij erg stil tijdens gebruik en wordt de zuigkracht niet minder naarmate de stofzak voller raakt. Er komt ook heel weinig stof vrij, wat prettig is voor mensen met een stofallergie.

Hij heeft ook een aantal minpunten. Zo zuigt hij stof van tapijt prima op, maar huisdierharen laat hij vrijwel volledig liggen. De wieltjes werken niet goed op tapijt, waardoor hij niet soepel achter je aan rijdt. Verder voelt de stofzuiger wat zwaar en log aan. Dat is niet fijn voor zuigen op de trap. En het handvat heeft wat scherpe randen.

Er komen meer stofzuigers als Beste uit de Test. We lichten de stofzuiger uit met de laagste prijs.

Beste Koop: Rowenta Silence Force Allergy+ RO6859EA

Volledig scherm Beste Koop © Consumentenbond

Rowenta doet het goed in de test. De beste prijs-kwaliteitverhouding gaat op dit moment ook naar een model van dit merk. Dit model is net zo energiezuinig als de Beste uit de Test en scoort ook een 10 op dat gebied.

Het woord ‘Allergy’ in de naam zegt het al. Dit model is ontworpen voor betere hygiëne en minder stofuitstoot. Uit de test blijkt ook dat hij heel weinig stof uitstoot. Al is de stofuitstoot niet lager dan bij de Beste uit de Test.

Deze stofzuiger is vooral goed in het zuigen van stof van harde vloeren. Maar ook stof van tapijt en langs plinten en kieren doet hij goed. Verder maakt hij weinig herrie en blijft de zuigkracht goed naarmate de stofzak voller wordt.

Hij heeft ook enkele minpunten. Net als de Beste uit de Test rijdt ook deze stofzuiger niet soepel over tapijt. Ook is hij niet goed in het opzuigen van huisdierharen van tapijt, al doet hij dat wel iets beter dan de Beste uit de Test. Het vervangen van de filters gaat niet heel makkelijk en is een priegelwerkje.

Verantwoording

In deze rubriek schrijven we wekelijks over huishoudelijke en technologische apparaten die door de Consumentenbond zijn getest. Dit is een samenwerking tussen de onafhankelijke redactie van deze site en de Consumentenbond.

De Consumentenbond test jaarlijks duizenden producten, samen met gekwalificeerde technici in gespecialiseerde laboratoria in binnen- en buitenland. De producten die getest worden, worden in de winkel gekocht, zodat deze niet vooraf worden gemanipuleerd door fabrikanten.

Nieuwe modellen worden zo snel mogelijk na introductie getest. Hoe snel dat is, verschilt per product. De Beste uit de Test is het product met het beste testoordeel, dat goed verkrijgbaar is. Dit kan ook een wat ouder model zijn, omdat een nieuwer model lang niet altijd beter is. De Beste Koop is het product met de beste prijs-kwaliteitverhouding.

De genoemde prijs van een product is de laagste winkelprijs van dit moment voor zover bekend bij de Consumentenbond. Maar prijzen kunnen per dag verschillen. Als er geen recente winkelprijs bekend is, wordt de richtprijs genoemd.

