Getest: dit is de beste afzuigkap met luchtafvoer

Met een afzuigkap voorkom je dat kooklucht zich door je huis verspreidt. Lucht afzuigen kan op verschillende manieren. Het kan via luchtafvoer, waarbij de kooklucht direct naar buiten wordt gezogen. Maar ook via recirculatie, waarbij de kooklucht wordt gefilterd.

Daarnaast heb je verschillende vormen van afzuiging, zoals een wandschouw afzuigkap, een hangende afzuigkap, een afzuigkap in een keukenkastje of een geïntegreerde afzuiging in een inductiekookplaat.

De Consumentenbond test wandschouw afzuigkappen in luchtafvoerstand en in recirculatiestand op onder meer werking, gebruiksgemak en geluid. Er zijn in totaal 26 afzuigkappen getest die op dit moment redelijk tot goed verkrijgbaar zijn.

Bij de 22 geteste brede wandschouw afzuigkappen in de luchtafvoerstand komt een model van Siemens als Beste uit de Test. Een afzuigkap van Bosch is de Beste Koop.

Beste uit de Test: Siemens LC97BCP50 (luchtafvoer)

Volledig scherm Beste uit de test. © De Consumentenbond

Deze afzuigkap van Siemens is 90 cm breed en dus geschikt voor bredere kookplaten. Afzuigen doet hij goed. Hij neemt vet goed op en kan ook goed stoom en geurtjes afvoeren.

De afzuigkap is prettig in het gebruik. Hij heeft 3 standen, een boostfunctie en goede ingebouwde verlichting. Met de boostfunctie kun je kort heel hard afzuigen, handig als er bijvoorbeeld iets is aangebrand.

Je kunt hem vertraagd uitschakelen, zodat hij na het koken nog even blijft afzuigen. Het vetfilter kan in de vaatwasser en hij geeft aan zodra het vetfilter schoongemaakt moet worden. Hij is ook erg stil tijdens het gebruik en verbruikt maar weinig energie. Minpunten zijn er eigenlijk niet, behalve dat hij niet altijd verkrijgbaar is in de winkel en vaak alleen leverbaar is op bestelling.

Beste Koop: Bosch DWB97CM50 (luchtafvoer)

Volledig scherm Beste koop. © De Consumentenbond

Deze kookplaat van Bosch lijkt veel op de Beste uit de Test en scoort niet veel lager. Wel is hij net wat goedkoper. Hij heeft daarom op dit moment de beste prijs-kwaliteitverhouding.

Deze afzuigkap zuigt vet en geurtjes goed af. Stoom zuigt hij ook goed af, maar daar is hij net iets minder goed in dan de Beste uit de Test.

Net als de Beste uit de Test heeft hij 3 standen, een boostfunctie en goede ingebouwde verlichting. Het vetfilter kan in de vaatwasser. Hij is stil en zuinig met energie. Zelfs nog wat zuiniger dan de Beste uit de Test.

Een nadeel is dat deze afzuigkap geen optie heeft om vertraagd uit te schakelen. Ook heeft hij geen indicator die aangeeft wanneer je het vetfilter moet schoonmaken.

Verantwoording

In deze rubriek schrijven we wekelijks over huishoudelijke en technologische apparaten die door de Consumentenbond zijn getest. Dit is een samenwerking tussen de onafhankelijke redactie van deze site en de Consumentenbond.

De Consumentenbond test jaarlijks duizenden producten, samen met gekwalificeerde technici in gespecialiseerde laboratoria in binnen- en buitenland. De producten die getest worden, worden in de winkel gekocht, zodat deze niet vooraf worden gemanipuleerd door fabrikanten.

Nieuwe modellen worden zo snel mogelijk na introductie getest. Hoe snel dat is, verschilt per product. De Beste uit de Test is het product met het beste testoordeel. Dit kan ook een wat ouder model zijn, omdat een nieuwer model lang niet altijd beter is. De Beste Koop is het product met de beste prijs-kwaliteitverhouding.

De genoemde prijs van een product is de laagste winkelprijs van dit moment voor zover bekend bij de Consumentenbond. Maar prijzen kunnen per dag verschillen. Als er geen recente winkelprijs bekend is, wordt de richtprijs genoemd.

