Gert (53) raadt iedereen aan de cv-installatie in te regelen met een lagere temperatuur

EnergierekeningHoeveel geld besteedt u aan energie in huis? Hoe probeert u de kosten omlaag te brengen? Deze vragen stellen we elke week aan een Nederlander. Gert Siekmans (53) uit Grijpskerk bij Groningen is als een razende aan het verduurzamen.

Hoe woon je?

,,Het is een vrijstaande woning, eigenlijk een bungalow met een verdieping er bovenop. Het vloeroppervlak bedraagt 200 vierkante meter en we wonen er met z'n drieën, drie jaar nu. Het huis komt uit 1976 en is in de loop der jaren enkele keren verbouwd. Er is geen vloerverwarming, wel al vloerisolatie, dakisolatie en dubbelglas - geen HR-glas. Er zit nu nog een gasketel in uit 2006, maar we hebben een nieuwe hybride warmtepomp besteld. Als die is geïnstalleerd, gaan we ook volop profiteren van de 21 zonnepanelen die op het dak liggen. Die wekken nu meer op dan ze verbruiken.

Ik ben technisch aangelegd, maar op het gebied van energie wist ik niet veel. Ik vind het wel erg interessant en vooral toen de energieprijzen vorig jaar zo snel omhooggingen, heb ik me ingelezen. Ik maak ook tabellen op de computer waarmee ik kan zien hoeveel we ongeveer gaan besparen en wanneer investeringen worden terugverdiend. Ook met kleine ingrepen hebben we al veel gas bespaard en dus ook geld. Ik wil tegelijkertijd wel comfortabel blijven leven. Onze deuren staan meestal open zodat de kat vrij door het huis kan lopen.”

Wat voor energiecontract heb je?

,,Het is een jaarcontract bij energieleverancier Vrijopnaam en het loopt nog tot en met 30 juni. We waren de grote prijsstijgingen voor en het is nog afwachten wat er de komende maanden gebeurt. We betalen nu 160 euro per maand. Dat is al een stuk minder dan het jaar ervoor, omdat we de temperatuur van de cv-ketel anders hebben ingeregeld. Dat kun je heel gemakkelijk zelf doen als je video's opzoekt op internet. De temperatuur in de radiatoren is nu 45 graden in plaats van 65 graden. Daarmee bespaar je direct 15 procent gas.

Er gaat bij een nieuw contract weer wat veranderen. We hebben in januari een warmtepompboiler geïnstalleerd. Die draait op elektriciteit en van het water in die boiler douchen wij. Hij staat in de bijkeuken en staat los van de centrale verwarming. Daarmee besparen we ongeveer 300 kuub gas per jaar. We verbruiken wel meer stroom, maar die wordt opgewekt met de zonnepanelen. Daarmee spelen we ongeveer quitte. De investering is met de huidige gasprijzen binnen vier jaar terugverdiend. Het enige nadeel is dat het warme water op is als we te lang douchen. Nou, dan heeft de laatste die doucht even pech en moet ie wachten. Zo erg is dat niet.”

Wat doe je verder om de energierekening omlaag te brengen?

,,We hebben een hybride warmtepompinstallatie besteld. Een volledig elektrische warmtepomp vinden we nog eng. Dan ben ik bang dat het huis bij een koude winter niet comfortabel warm wordt. We zouden dan eerst nog beter moeten isoleren. Met de hybride warmtepomp gaan we waarschijnlijk zo'n 70 procent op gas besparen. Van half april tot en met september wordt er nu al geen gas meer verbruikt. Koken doen we ook elektrisch.

Ik besef dat ik in de gelukkige positie ben dat ik de investeringen kan betalen. We maken uiteraard gebruik van de beschikbare subsidies, op de zonnepanelen de btw-teruggave, op de warmtepompboiler 750 euro, voor de warmtepomp krijgen we nog eens 2800 euro terug. Ook de minimale financiële vergoeding voor aardbevingsschade wordt direct in het huis geïnvesteerd. Maar zelfs zonder deze steun was het interessant geweest en is de investering binnen vijf jaar terugverdiend.

De warmtepomp hadden we overigens al aangeschaft voordat Rusland Oekraïne binnenviel, maar dat maakt het probleem vind ik wel urgenter. Iedereen zou wat mij betreft verplicht moeten kijken of de cv-ketel met een lagere temperatuur kan worden ingeregeld, zeker voor de sociale woningbouw. Dat bespaart direct 10 tot 20 procent op de energierekening en dan maken we ons direct minder afhankelijk van Russisch gas.”

Deze aflevering van 'Energierekening' is beoordeeld door energieprestatieadviseur en makelaar Fabian Grotenhuis uit Dieren.