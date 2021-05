Gerda (69) en Maya (67) helpen ouderen als verhuiscoach: ‘We hebben energie over’

Woonspecial Vier tips voor een duurzame geveltuin tegen je huis

14 mei Steen inruilen voor groen, dat is wat geveltuinpromotor Raymond Landegent wil. Een levendige stad, met divers groen dat beschermt tegen extreme hitte of wateroverlast. Roel van Dijk van Stichting Steenbreek is zijn strijdmakker.