Geld is er wel, maar toch vinden senioren geen geschikte kleinere woning: 'Dit is het gewoon niet waard’

Uit eigen onderzoek onder ruim 82.500 huiseigenaren van 55 jaar en ouder, blijkt dat 40 procent van de senioren denkt aan verhuizen naar een kleinere woning. Ook Van Bruggen Adviesgroep concludeert na een enquête onder een groep van 1500 klanten boven de 50 jaar dat de roep om geschikte seniorenwoningen ‘gigantisch’ is. In 2040 worden volgens een prognose van Centraal Bureau Statistiek (CBS) 4,8 miljoen 65-plussers verwacht. Op hetzelfde moment zijn er 10,3 miljoen 20 tot 65-jarigen. ,,Overheid en gemeenten moeten het tekort aan woningen voor deze doelgroep nu onderkennen en snel omzetten in doelgericht beleid”, zegt Cindy Kremer, directeur van Vereniging Eigen Huis in een persbericht.

Gezinswoning ‘bezet’ houden

,,Senioren krijgen soms op hun kop omdat ze een groot huis bezet zouden houden voor een groter gezin”, zegt directeur Michiel Meijer van Van Bruggen Adviesgroep. ,,Uit onze enquête blijkt dat ze dat wel zouden willen, maar dat ze het geschikte huis niet kunnen vinden. In de bouwplannen die er nu liggen, gaat het veel over starters en veel te weinig over ouderen”, stelt hij.

Vereniging Eigen Huis wijst ook op de zorg die meer en meer aan huis zou moeten gebeuren. ,,Opvallend is dat veel gemeentelijke woonzorgvisies zich concentreren op de huur- en zorgsector, terwijl de meeste senioren juist een koophuis hebben”, zegt Kremer: ,,Daarom is het nodig dat gemeenten de woonbehoeften van oudere huiseigenaren centraal stellen. Daarnaast moeten er in gemeentelijke nieuwbouwplannen concrete prestatieafspraken komen over de bouw van levensloopbestendige woningen.”

Inmiddels is volgens Youvan Mansveld het gevoel sterker geworden dat de huizenprijzen niet meer in verhouding staan voor wat je ervoor krijgt. ,,We kijken rond en denken: dit is het het gewoon niet waard. Daarnaast leven we ook in de gedachte dat in onze huidige woning een deel van het pensioen zit, omdat we altijd een eigen praktijk hebben gehad. Dat denken meer mensen van onze leeftijd: met de overwaarde gaan we wat leuks doen, op het moment dat we kleiner gaan wonen. Maar dat is er nu niet meer bij.”

Haar man Ron Mansveld moet onwillekeurig terugdenken aan de tijd dat hij z’n eerste huis kocht in Friesland, in de jaren 70. ,,Na een tijd zoeken, werd het een vrijstaande woning voor 14.000 gulden, inclusief grond. Dat heb je meegemaakt, dat is je historie. Dan is de wereld knap gek op dit moment met huizen die 5 ton zijn en niet aan onze wensen voldoen. Dan blijven we maar zitten.”

Als het aan Youvan (67) ligt, gaan ze het huis zelf bouwen. ,,Onze wensen zijn misschien best specifiek, want ik ben musicus en zou graag een grote studioruimte willen hebben om muziek te maken en te componeren. We kijken rond naar huizen tussen de 4 en 6 ton. Een perceel voor de bouw van een huis zou ook goed zijn, maar dan kom je al snel op 6 ton uit en als je het huis dan nog moet bouwen, gaat het richting de miljoen euro.”

Ron en Youvan Mansveld uit Noordbergum (Friesland) Ron en Youvan Mansveld wonen in een groot vrijstaand huis in het Friese dorpje Noordbergum. ,,Het is hier mooi leven, maar ik ben nu 75 jaar en het uithoudingsvermogen om het huis en 3500 vierkante meter grond bij te houden, is al een tijdje niet toereikend. Voor het onderhoud zijn we afhankelijk van anderen. We zouden graag verhuizen naar een nieuwbouwwoning, alles gelijkvloers en energieneutraal. We zijn al een tijdje aan het zoeken, maar kunnen gewoon niets vinden wat goed past.”

Cor van Gils verhuisde van Poortvliet naar Bergen op Zoom

Het kan ook anders lopen, wil Cor van Gils leeftijdsgenoten op het hart drukken. Hij is 71 jaar en zijn zoon heeft zijn zaak overgenomen. ,,Ik heb dertig jaar in een groot huis in Poortvliet gewoond in een verbouwde boerderij met allerlei luxe om me heen: een huis met zwembad, jacuzzi, sportschool. Dat heb ik zo in de loop der jaren opgebouwd. Het huis kocht ik in 1993 voor 375.000 gulden. Afgelopen jaar heb ik het voor 680.000 euro kunnen verkopen.”

Er was dus geld voor een nieuwe woning, maar Van Gils had een hele specifieke eis. ,,Mijn vrouw is vier jaar geleden overleden, dus ik zit alleen en er is niemand meer die spontaan langskwam in het oude huis. Ik wilde daarom bij mijn kinderen en kleinkinderen in de buurt wonen in Bergen op Zoom. Dan kunnen ze me op de fiets bezoeken. Verder wilde ik het gelijkvloers hebben en twee minuten lopen vanaf de markt.”

De senior heeft de regie uit handen gegeven en een makelaar is op zoek gegaan naar een geschikte woning. ,,Met de uitkomst heb ik ontzettend veel geluk. Eigenlijk nog steeds te groot voor mij alleen, want er zijn drie slaapkamers, een tweede badkamer en een dakterras van 60 vierkante meter. Maar ik moet zeggen: ik ben in mijn leven een grote zeikerd geweest en wilde altijd alles volgens het lijstje, maar ik heb nu niks hoeven doen en heb niks te klagen. Ik woon in verhouding goedkoop, volgens mij betaal ik iets meer dan 400 euro in de maand. Dat is evenveel als in de boerderij. Al moet ik hier ook ruim 364 euro per maand voor de vereniging van eigenaren betalen, maar daarmee heb ik wel afgekocht dat ik hoge kosten voor onderhoud zou krijgen. In het vorige huis was er altijd wel iets. Dan weer de pomp van het zwembad, dan weer een boom op een tuinhek, enzovoorts. Nu wordt alles door de vve gedekt."