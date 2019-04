Gekte op woningmarkt is over hoogtepunt heen

Volgens de makelaars is er praktisch geen verschil meer tussen de vraagprijs en wat de koper voor de woning neerlegt. Voor appartementen en tussenwoningen wordt meer betaald dan dat er gevraagd is, voor vrijstaande woningen ligt de transactieprijs ruim 3 procent lager dan de vraagprijs. Afgelopen kwartaal werd liefst 34 procent van de verkochte woningen boven de vraagprijs verkocht.



Woningen die net in de verkoop gaan, staan gemiddeld 45 dagen te koop, negen dagen minder dan een jaar eerder. ,,De krapte in het aanbod maakt dat de woningen die op de markt komen, gemiddeld snel verkocht raken’’, licht Jaarsma toe. Wel zijn regionaal de verschillen groot: zo staat in de stad Groningen een woning 28 dagen te koop, terwijl in de omliggende gemeenten woningen soms langer dan 100 dagen te koop staan.



Volgens de NVM-cijfers staat nog altijd een op de vijf woningen een jaar of langer te koop.



Wat betreft de nieuwbouw waarschuwen de makelaars dat de prijzen voor veel mensen niet meer te financieren zijn. Voor het vijfde kwartaal op rij zijn er minder nieuwbouwwoningen verkocht dan in diezelfde periode vorig jaar, illustreert Jaarsma. Gemiddeld kost een nieuwbouwwoning in Nederland 369.000 euro, met uitzondering van de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht, waar deze prijzen bóven de vier ton liggen.



Jaarsma: ,,Ook zien we dat het gemiddeld steeds langer duurt, tot negen maanden zelfs, om 70 procent voorverkoop te realiseren. Dit is de kritische grens waarna er vaak pas begonnen wordt met het bouwen.’’