Geen tuin? Plant een boom in de woonkamervloer

inspiratieWie in de stad woont, heeft vaak geen tuin, terras of balkon. Maar dat hoeft niet te betekenen dat je het dan zonder groen moet stellen.

De bewoners van deze woning haalden zowaar een boom in huis. Die plaatsten ze niet in een grote pot, maar plantten ze in de volle grond. De boom is het middelpunt van de patio waar alle kamers op uitkomen.

De foto's zijn gemaakt door 07BEACH, een architectenbureau in Japan. In het huis in de stad Kyoto waar de bijzondere blikvanger is geplaatst, woont een gezin met drie kinderen. Het huis is ontworpen als één grote ruimte, zodat de kinderen goed in de gaten kunnen worden gehouden.

Rekening houden

Die ruimte heb je ook wel nodig, zegt plantenexpert Romke van de Kaa. ,,Ik heb het nog nooit gezien, een boom in de grond. Maar het kan wel. Je moet alleen rekening houden met een aantal dingen.”

Het belangrijkste? ,,De boomsoort. Die moet subtropisch of tropisch zijn. Bomen die hun bladeren verliezen, hebben de winter nodig om te overleven. Ik zit bij zo'n binnenboom te denken aan een sinaasappel of mandarijn. Die zijn ook nog eens goed terug te snoeien als ze te groot worden.”

Verder hebben bomen genoeg licht nodig, benadrukt Van de Kaa. In Kyoto is daar duidelijk aan gedacht, met grote ramen in het dak. In het ontwerp rekening houden met een boom in de woonkamer is ook wel zo handig. Want in de vloer hakken met een kelder eronder of bijvoorbeeld vloerverwarming, wordt een hoop gedoe.

