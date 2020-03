Geen tuin? In potten en bloembakken kun je toch tuinieren

Rustig in de tuin werken, het is een veelgehoorde tip voor wie in deze rusteloze coronatijden verplicht thuiszit. Voor je geluksgevoel zijn bloemen, planten en met je handen in de aarde woelen sowieso goed. Maar wat als je geen tuin hebt? Geen probleem, ook in potten en bloembakken kan je tuinieren. Tuinexpert Romke van de Kaa geeft tips.