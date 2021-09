Gasketel nog altijd veel populairder dan warmtepomp: klimaatdoelen in gevaar

Producenten van warmtepompen verkochten er nog nooit zoveel als het afgelopen jaar, maar de groei vlakt af en dat is slecht nieuws voor de klimaatdoelen van het kabinet. In 2030 moeten er 1,3 miljoen huizen met warmtepompen zijn, maar eigenaren van bestaande woningen staan nog niet te springen om hun gasketel te vervangen voor een warmtepomp.

Het totale aantal warmtepompen in Nederland stijgt dit jaar tot boven de 330.000 (zonder airco's meegerekend) dankzij een recordaantal van meer dan 70.000 nieuw geïnstalleerde systemen, zo blijkt uit het Nationaal Warmtepomp Trendrapport 2021, uitgevoerd door Dutch New Energy Research. Fabrikanten laten echter ook weten dat ze de groei vanaf 2025 zien afvlakken, waardoor de doelstelling van het Klimaatakkoord in gevaar komt. Ze denken dat er in 2030 nog maar 900.000 warmtepompen zijn geïnstalleerd, fors minder dan de 1,3 miljoen die in het Klimaatakkoord staat.

,,De grote uitdaging van dit moment is om behalve bij nieuwbouwwoningen, ook bij bestaande woningen warmtepompen te installeren”, zegt Frank Agterberg, voorzitter van de Vereniging Warmtepompen. Precieze cijfers zijn er niet, maar bij nieuwbouw is gasloos verplicht en wordt vanzelfsprekend vaak voor warmtepompen gekozen. ,,We moeten duidelijker maken dat warmtepompen niet alleen bijdragen aan klimaatdoelstellingen, maar ook aan het comfort in huis. Bijvoorbeeld doordat warmtepompen ook kunnen verkoelen.” Jaarlijks worden er nog altijd 400.000 gasketels vervangen voor nieuwe gasketels. ,,Er is nog koudwatervrees bij huiseigenaren om over te stappen op elektrisch”, stelt Agterberg.

Gemeentes komen met wijkplannen

Eind dit jaar moeten alle gemeentes hun regionale transitievisie warmte vaststellen, waarin zij aangeven op welke manier en hoe snel zij woningen wijk voor wijk willen verduurzamen. ,,Het is nu nog onduidelijk in welke mate gemeentes zullen kiezen voor individuele oplossingen, zoals warmtepompen, of juist collectieve voorzieningen, zoals warmtenetten”, zegt Rolf Heynen, directeur van Dutch New Energy Research. ,,Hierdoor weten fabrikanten niet met welke vraag zij rekening moeten houden, en zijn zij terughoudend met hun inschatting voor de langere termijn.”

De overheid lijkt de laatste jaren wat meer oog te krijgen voor hybride warmtepompen om de doelen toch te halen. 13 procent van de verkochte warmtepompen zijn hybride, maar die markt kan sneller groeien omdat hybride systemen vaak wat goedkoper zijn en bij bestaande huizen zonder al te grote investeringen in isolatie kunnen worden gebruikt. Op het moment dat het erg koud is en de warmtepomp niet genoeg vermogen heeft, gaat de gasketel automatisch aan. Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat denkt dat in wijken waar de komende vijftien jaar geen duurzame warmtevoorziening komt, de hybride warmtepompen een goed alternatief kunnen zijn.

Bron: Independer Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Hybride warmtepompen controversieel

Recent pleitte de coalitie HR-Hybride er voor om meer in te zetten op hybride warmtepompen. Ook de Tweede Kamer wil het gebruik van hybride systemen stimuleren, op initiatief van het CDA en GroenLinks. Nu al kan ook de ISDE-subsidie worden gebruikt voor de aanschaf van een hybride warmtepomp. Er was in juli pas 47 miljoen euro van de 120 miljoen euro beschikbare subsidie opgemaakt. Het ministerie hoopt dat meer mensen gebruik maken van de subsidiepot.

Quote Hybride kan weliswaar zorgen voor minder gasver­bruik, maar er zijn ook fabrikan­ten die denken dat het de transitie naar volledig elektrisch vertraagt Frank Agterberg, voorzitter Vereniging Warmtepompen

Niet iedereen is even blij met de aandacht voor hybride warmtepompen, reageert Frank Agterberg. ,,In onze branche zijn verschillende bloedgroepen. Hybride kan weliswaar zorgen voor minder gasverbruik, maar er zijn ook fabrikanten die denken dat het de transitie naar volledig elektrisch vertraagt. Uiteindelijk is het toch de bedoeling dat we naar volledig elektrisch gaan en dus van het gas komen.”

Subsidies en leningen

Agterberg denkt dat subsidies en leningen voor de aanschaf de verkoop kan versnellen. ,,We hebben in ieder geval wat meer hulp nodig.” Een lucht-waterwarmtepomp kost na subsidie zo'n 5.000 tot 12.000 euro, afhankelijk van het vermogen en afgiftesysteem, een stuk duurder dan een gasketel. ,,We moeten wel duidelijk maken dat consumenten niet alleen naar de prijs moeten kijken. Het gaat ook om comfort en een warmtepomp heeft veel minder onderhoud nodig. Het woord terugverdientijd wil ik liever niet gebruiken. Wat is de terugverdientijd voor een gasketel? En van een badkamer? Er wordt altijd geïnvesteerd in woningen en daar krijg je wat voor terug.”

Overigens zijn netbeheerders ook aan het nadenken over de hobbels die nog zijn te nemen als straks iedereen z'n huis elektrisch gaat verwarmen. Meer elektriciteitsverbruik, betekent ook een grotere impact op het net, zegt Roy Roessink van netwerkbedrijf Enpuls. ,,Het net overal verzwaren is geen optie. We moeten toe naar slimmere systemen, waardoor bijvoorbeeld niet alle verwarmingen in één keer aan gaan, maar dat ze een aanloopperiode nemen. Als de zon schijnt, moet je zorgen dat het buffervat wordt voorverwarmd. Dat soort ontwikkelingen staat nog in de kinderschoenen.”

Bekijk hieronder alle video's over wonen.

Praat mee Reageren kan onderaan dit artikel. Alleen reacties voorzien van een volledige naam worden geplaatst. We doen dat omdat we een debat willen met mensen die staan voor wat ze zeggen, en daar dus ook hun naam bij zetten. Wie zijn naam nog moet invullen, kan dat doen door rechts bovenaan op onze site op ‘Login’ te klikken.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.