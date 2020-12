Framing op Funda: dit is wat verkoopteksten écht betekenen

video Dit zijn de 5 redenen waarom het huis van Jaap en Beppy het meest duurzaam is van Nederland

23 november Jaap Strating en Beppy Schut wonen in het duurzaamste huis van Nederland. Niet alleen zonnepanelen, warmtepompen of een grijs watersysteem: het hele huis ademt duurzaamheid. Daarom is het door de Nationale Duurzame Huizenroute uitgeroepen tot winnaar in de categorie ‘huizen na 2000, kleiner dan 175 vierkante meter’. Het duurzame huis van de familie Strating in vijf punten.