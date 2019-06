Flexwerkers krijgen makkelijker hypotheek: ‘Niet alleen universitair opgeleiden’

Minister Kajsa Ollongren schrijft dat vandaag aan de Tweede Kamer. Na een zogenoemde arbeidsscan die positief uitvalt, kan de klant Nationale Hypotheekgarantie (NHG) krijgen. Dat fonds staat garant als woningbezitters betalingsproblemen krijgen, voor woningen tot 290.000 euro.

Het gaat om een groep van ongeveer 1,8 miljoen flexwerkers die een tijdelijk contract hebben, of werken als payroller of uitzendkracht. Zzp’ers vallen niet onder de regeling.

Logische stap

Volgens Martin Hagedoorn van De Hypotheekshop is de stap van de minister logisch, omdat de flexibilisering van de arbeidsmarkt zo'n vlucht heeft genomen. ,,Daardoor geeft een vast contract geen zekerheid meer. De opleiding is belangrijker geworden. Gebruikelijk was om voor flexwerkers uit te gaan van het gemiddelde inkomen over de laatste drie jaar. Dat mogen we nu loslaten. Het gaat niet alle problemen in één keer oplossen, maar voor veel mensen helpt het wel.”

De Hypotheekshop had sinds 2015 al een proef met twee banken om een arbeidsscan te doen, alleen viel dat tot nu toe niet onder de NHG. De arbeidsscan in een notendop: op basis van objectieve onderzoeksdata wordt van iemand vastgesteld wat de kansen op de arbeidsmarkt zijn. Dat levert een score op van 0 tot 99, waarbij vanaf 70 punten meer banen dan vacatures zijn. In de score is rekening gehouden met beroep, branche, leeftijd, ervaring en regio.

Hagedoorn: ,,Het is een misverstand dat een goede opleiding een universitaire opleiding betekent. Als je mbo IT of techniek hebt gedaan, zijn je kansen op de arbeidsmarkt ook groter. De twee doelgroepen die hier het meest aan hebben, is de groep die pas kort geleden van school is gekomen en al een goede baan heeft, en een groep met mensen die de laatste jaren een schommeling hebben gehad in inkomen, om welke reden dan ook.”

ZZP